Det nye baug- og akterpartiet gjør at vannet skyves under båten istedenfor til sidene. For gitte båtstørrelser og i gitte hastigheter kan det redusere motstanden i vannet med mellom 40 og 50 prosent sammenlignet med tradisjonelle skrog, noe som kan bidra til at drivstofforbruket og klimagassutslippene reduseres tilsvarende.