Fly med seks vinger skal redusere drivstoffbruk med 70 prosent

Det har ikke skjedd mye de siste tiårene når det gjelder utvikling av kommersielle fly. I hvert fall ikke før nå.

Oppstartsselskapet SE Aeronautics lanserte nylig et nytt og utradisjonell design, der produsenten har utstyrt sin nyeste modell med tre sett med vinger, en dobbel halefinne og to motorer bakerst på flyet, skriver Interesting Engineering.

SE200-prototypen har plass til 264 passasjerer og har et drivstofforbruk som målt per sete per kilometer skal være 70 prosent mindre enn andre fly av samme størrelse, og den vil dermed slippe ut 80 prosent mindre CO 2 .

Toppfart

Flyet har kapasitet til å fly en distanse på cirka 17.000 kilometer med en toppfart på om lag 1100 km/t.

Drivstoffet lagres ikke i vingene, men på toppen av flykroppen, som er bygget i ett stykke kompositt. Dette har ifølge selskapet tillatt et tynnere, mer aerodynamisk vingedesign.

Det nye vingedesignet betyr også at flyet kan ta av og lande raskere, og det er derfor ikke behov for så mye plass til rullebane som i dag. Derfor vil det være plass til flyet på mindre flyplasser.

Vil revolusjonere bransjen

I følge selskapet vil flyet ha en levetid på 50 år, øke produksjonshastigheten og redusere karbonutslipp fra flytrafikken.

– Dette flyet vil være den mest praktiske, kostnadseffektive og permanente løsningen på dagens svært dårlige ytelse for passasjerflyteknologi. Vi ønsker å revolusjonere bransjen, sa Tyler Mathews, administrerende direktør i SE Aeronautics, under lanseringen.

Prototypen er imidlertid ikke den eneste ideen innen flytrafikk med et mer bærekraftig fokus, som nylig har blitt lansert.

På høsten presenterte universitetet TU Delft en prototype av Flying V, som bruker en femtedel mindre drivstoff enn det nyeste flyet.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.

Her kan du se presentasjonsvideo fra SE Aeronautics: