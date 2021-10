Flomfare

Flomfare kan tvinge Lillestrøm til å flytte både legevakt, politi og rådhus

Flomvollene i Lillestrøm er for lave. Det kan føre til at legevakten, byens rådhus og politistasjonen må flyttes til flomsikre tomter. Kommunen har bedt Direktoratet for byggkvalitet om råd.