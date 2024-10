– EU-kommisjonen har sikret det nødvendige flertallet til forslaget om å innføre toll på kinesiskproduserte biler, opplyser kommisjonen i en uttalelse.

De la imidlertid til at forhandlingene med Kina fortsetter.

EU-kommisjonen kan droppe å innføre tollen dersom EU blir enige med Kina om en avtale.

Tysk nei

Ti land stemte for tollen, deriblant Frankrike og Italia. Fem stemte mot, blant dem Tyskland, opplyser EU-diplomater til AFP.

Hele tolv land skal ha avstått fra å stemme.

EU-kommisjonen har foreslått en straffetoll på opptil 35,3 prosent på toppen av dagens tollsats på 10 prosent på elbiler som er produsert i Kina.

Bakgrunnen for forslaget er at kommisjonen mener å kunne bevise at bilprodusentene mottar ulovlig statsstøtte – og dermed kan sende billige elbiler til Europa og utkonkurrere europeiske bilprodusenter.

Etter planen skal tollen innføres 31. oktober.

Sverige avsto

Sverige var blant landene som avsto fra å stemme, opplyste handelsminister Benjamin Dousa til Reuters før fredagens avstemning.

Han sa også at Sverige har mottatt positive signaler fra EU-kommisjonen om at det kan komme unntak for Volvo Cars.

Det var på forhånd ventet at kommisjonen ville få gjennomslag for forslaget sitt. Minst 15 land som representerer totalt 65 prosent av befolkningen i medlemslandene, måtte ha stemt nei dersom forslaget ikke skulle ha blitt godkjent.