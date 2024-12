Import av høye strømpriser fra Tyskland er et hett tema på mandagens energiministermøte i EU. Det sørger Sveriges energiminister Ebba Busch (KD) for.

Sverige er, i likhet med Norge, rammet av høye priser på strøm importert fra Tyskland. Det har særlig rammet Sør-Sverige, blant annet Malmö.

Søndag var det samtaler mellom Ebba Busch og Norges energiminister Terje Aasland (Ap), der denne situasjonen sto på dagsorden.

Skylder på Tyskland

Flere områder i EU opplever at strømprisen hopper opp og ned, og den svenske ministeren er tydelig: Grunnen til de høye prisene i Sverige og Norge er at Tyskland er et prisområde.

I tillegg har Tyskland avviklet kjernekraften, og mangler dermed strøm når det ikke blåser. Da er de avhengig av import av basiskraft fra Norge og Sverige, men eksporterer høye priser.

Situasjonen forverres av at Tyskland er et prisområde. Busch mener at dette ikke kan fortsette.

– Flere kan gjøre som Norge

Busch mener det viser svakheten ved det europeiske energimarkedet at et land som Norge har denne diskusjonen.

– Men jeg forstår at denne diskusjonen pågår. Jeg vil gjøre alt jeg kan for å sende signalet om at dette er alvor. Flere land kan komme til å gjøre som Norge, tror jeg, om vi ikke får orden på tilgangen på basiskraft.

På direkte spørsmål om den norske debatten om å ikke erstatte to eksportkabler til Danmark, når konsesjonen går ut i 2026, slo Busch over til sitt «andre morsmål» norsk:

– Det vil være en fullstendig katastrofe. Det kommer til å påvirke både Sverige, Danmark, Norge og Polen og ha ringvirkninger (rippel effekt) over hele energisystemet i Europa, sa Busch da hun møtte mediene mandag morgen.

Tyske myndigheter har avvist at det er deres kraftsituasjon som er problemet, men har heller pekt på at land som Norge og Sverige har for liten nettkapasitet til å frakte strøm fra nord til sør.

– Esa følger nøye med

Eftas overvåkingsorgan Esa har derimot ingen mening om den pågående diskusjonen om strømkabler mellom Norge og Danmark, ifølge informasjonssjef Jarle Hetland

– Esa følger nøye med på utviklingen i energimarkedet i Norge for å sikre at eventuelle beslutninger som tas er i samsvar med EØS-avtalen, sier Hetland til Energi og Klima.

Han svarer at det så langt ikke har vært kontakt mellom Esa og Acer i denne saken.

Formelt er det Acer som skal påse at energimarkedene mellom land i EUs indre marked fungerer, mens Esa skal fatte beslutninger om eventuelle tiltak.

Kilder: Kan bli en sak

Kilder med kunnskap om dette, forklarer til Energi og Klima at dersom Norge i 2026 bestemmer seg for ikke å videreføre konsesjonen for Danmark-kablene, kan dette bli en sak både for Acer og Esa.

Men det ligger frem i tid.

Under lunsjen på dagens møte vil ministerne – bak lukkede dører – drøfte situasjonen i strømmarkedet med direktøren for Acer, danske Christian Zinglersen.

Internt i EU er det betydelig bekymring for at det ikke er nok utveksling av strøm. Dette kom også frem i en rapport som Acer nylig la frem.

Flere ministre kommer til å understreke at det heller trengs mer utveksling enn mindre.

Acer kan presse Tyskland

Situasjonen med at Tyskland er ett prisområde har lenge vært tema i EU og mellom EU-land. Det er ventet at EUs energibyrå Acer kommer med konklusjoner i denne betente saken utpå nyåret.

I praksis betyr det at Tyskland er ett prisområde at industrien i sør får billigere kraft, mens de i nord må betale mer. Tyskland har motsatt seg å bli tvangsdelt og varslet at det kan bli en sak for EU-domstolen.

Det vil være EU-kommisjonen som til slutt avgjør om Tyskland skal pålegges å deles opp i flere prisområder, slik både Norge og flere EU-land er.

Sverige sa nei til kabel

Det går nå mot nyvalg i Tyskland. Det betyr at denne saken ikke kommer på regjeringens bord med det første.

Ebba Busch sier også at hun ikke tror Kommisjonen nå er beredt til å legge seg oppi hvordan Tyskland har organisert sine prisområder. Men ifølge henne ville en oppdeling dempe virkningene av høye priser radikalt.

Hun viser til at Sverige sa nei til en ny strømkabel til Tyskland, nettopp fordi Tyskland ikke har orden på sitt system.

Artikkelen ble først publisert hos Energi og klima.