Flere vil produsere egen ved – han har tredoblet salget av vedmaskiner

En av de første konsekvensene av prishoppet på strøm i fjor høst var at folk begynte å hamstre ved. Over hele landet ble vedstabler og -sekker revet bort, og siden har forhandlerne slitt med å imøtekomme etterspørselen.

I neste omgang er det åpenbart mange som har bestemt seg for å ta saken i egne hender og hogge sin egen ved, for salget av vedmaskiner, vedkuttere og vedkløyvere har tatt av i det siste.

Siden i vår har det i perioder vært vanskelig å få tak i slike maskiner fra de store varehusene, og nettbutikken Wee.no, som er en av Norges største forhandlere av vedutstyr, har aldri sett maken til interesse i denne produktkategorien.

– Vi har aldri opplevd så stor interesse for utstyr til vedhogst, konstaterer Rune Wee, daglig leder og eier av Wee.no, i en pressemelding.

Venter tredoblet salg

I 2020 og 2021 solgte selskapet vel 700 vedmaskiner, vedkuttere og vedkløyvere, hittil i 2022 har de solgt 1215 enheter. Rune Wee er overbevist om at salget vil holde seg høyt utover høsten og vinteren og at de vil passere 2000 enheter i 2022.

– Ja, vi kommer til å tredoble omsetningen av utstyr til vedproduksjon, sier han.

Han mener at det er et klart tegn på hvor viktig vedfyring og strømsparing er blitt i Norge etter at strømprisene løp løpsk høsten 2021. Rundt 70 prosent av strømforbruket i her i landet går til oppvarming.

Også Felleskjøpet melder om kraftig økning i salget av vedmaskiner. Fra 2020 til 2021 doblet de salget, men det har ikke stanset der.

– Fra et godt 2021 er salget av vedmaskiner opp ytterligere 89 prosent i 2022, opplyser Knut Ivar Haave, som forretningsområdesjef for hage og har ansvar for mindre vedmaskiner i Felleskjøpet.

Han sier de også har opplevd en formidabel økning i salget av vedsekker og emballasje for pakking av ved.

Kategorisjef Hans Petter Eik i Felleskjøpet Agri, som opererer mer med industrielle produkter, forteller om samme tendens.

– I 2021 ble salget av vedmaskiner mer enn doblet sammenlignet med 2020. Dette fortsetter tydelig nå i 2022 også. Det er gode forhold for vedhogst og tømmerdrift. Samtidig bidrar nok energiprisene til at mange vil benytte ved i tiden framover, sier Eik.

– Vil være selvforsynte med ved

Nordmenn har som kjent et langt og kjært forhold til vedfyring, og i de fleste hus og hytter finnes det minst én vedovn. Fyring med ved er som regel redningen når strømmen går på grunn av feil i kraftnettet, og for en del, særlig på hytta, er det fremdeles den eneste varmekilden.

Mange mener at de stive strømprisene er kommet for å bli, NVE advarer om at de til og med kan komme til å stige ytterligere.

Rune Wee forteller at de i likhet med Felleskjøpet selger vedutstyr til både privatpersoner, landbrukere og bedrifter.

– Noen ønsker å produsere ved for salg, mens andre har langsiktige planer om å være selvforsynt med ved, beskriver han.

Ifølge Wee eksisterer det ingen oversikt over totalt salg av vedutstyr i Norge, ingen forening som kan fortelle om hvor mange som deler Wees erfaringer med vedutstyr.

– Men jeg vet at mange av de store kjedene var utsolgt i vår, sier han til TU.

– Gror igjen

Stikkprøver på nettbutikkene til de store kjedene, som Jula, Biltema, Clas Ohlson og Obs Bygg, viser at tre av fire har vedkløyvere tilgjengelige i dag. På proffmarkedet, hvor Felleskjøpet og Dalen er blant hovedkonkurrentene til Wee (som opererer i begge segmenter), er det også vedmaskiner å få.

Den viktigste forskjellen på en industriell vedkløyver og en du får kjøpt på for eksempel Jula, er splitt- eller kløyvekraften og størrelsen. En profesjonell maskin takler tykkere stokker, den kløyver raskere, og den har gjerne flere innstillinger for vedkubbene.

Hos Wee er det særlig elektriske vedkløyvere som har solgt godt i år, opplyser Rune Wee. Han mener det bare er bra at folk bidrar til å tynne ut skogen.

– Her på Vestlandet gror det igjen mange steder. Der det tidligere var beitemark for sauer, er det nå bare trær, sier han.

Det er imidlertid ikke fritt fram dersom du vil sikre deg ved til vinteren og skaffe tømmeret selv. Du må ha tillatelse fra grunneier for å hogge trær i skogen, og enkelte tresorter er dessuten vernet.

I Oslomarka gjelder egne regler.