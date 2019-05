Flere vil ha korte bilavtaler: Stortrives som elbil-abonnent

To sett nøkler skifter hender utenfor en murbolig i Bergen. Så har Erik Melvær byttet ut sin lille, hvite elektriske VW med en større, hvit elektrisk VW.

– 99 prosent av tiden er det en slik bil vi trenger, sier Melvær og kikker mot e-Upen som snart skal rulle ut av livet hans.

I sommer skal familien på biltur, og da ville de ha en bil med større rekkevidde. Det er derfor Gunnar Birkenfeldt fra mobilitetsselskapet imove.no akkurat har parkert en e-Golf utenfor inngangsdøren til Melvær.

– Jeg er veldig fornøyd. Nylig kom de hjem til oss for å skifte til sommerhjul. Vi slipper å tenke, sier Melvær.

All inclusive

Siden i fjor har ingeniøren betalt 3.500 kroner i måneden for å abonnere på den vesle elbilen. Bortsett fra lading, parkering og bompenger betaler han ingenting utenom månedsprisen.

– Fleksibiliteten til å bytte bil var viktig for oss, sier Melvær.

– Skulle vi ha kjøpt en bil, måtte vi dimensjonere den etter noen få lengre turer i året – det ville vært lite smart. Alternativt kunne vi kjøpt en liten bil og bruke en bildelering når vi har bruk for større bil, men det blir dyrt hvis du må en slik bil over tid.

– Noe du ikke liker med løsningen?

– Reklamen. Det står i kontrakten at man må ha reklame på bilen. Det liker jeg dårlig, sier han.

Siden den lille familien nå har fått levert en dyrere bil, går månedsleien opp.

– Men etter ferien går vi sikkert tilbake til e-Up igjen, smiler Erik Melvær.

Usikkerhet

Det er ikke lett å velge bil for tiden. Myndighetene vil ha slutt på salg av nye fossildrevne biler innen 2025. Bør man da satse på bensinbil, som kan bli lite velkommen i byene, som har ingen insentiver, høye bompengesatser og relativt høyt forbruk av et stadig dyrere drivstoff? Og kanskje kan oppleve et stort verdifall om noen år?

Eller skal man trå til med dieselmotor? De er rimelige i bruk selv i store biler, men med på kjøpet får du høye bompenger, mulig kjøreforbud i storbyer, pluss en potensiell lav bruktverdi om noen år.

Skal man heller skal satse på en hybrid? Der unngår man i det minste rekkeviddepanikk. Men forbruket er kanskje ikke så lavt likevel, dessuten kan dagens hybridteknologi fort bli gammeldags, og bortsett fra noe redusert engangsavgift er det ikke nevneverdige insentiver å glede seg over.

Hydrogenbiler har ennå ikke en særlig utbygget infrastruktur, så da blir valget kanskje helelektrisk? Da må du enten vente i en evighet på nye modeller med lang rekkevidde, du kan risikere at mva-fritaket blir borte innen du får bilen og du derfor kan sitte med en langt større regning enn du hadde trodd, og før blekket har tørket på kontrakten har det uansett kommet nye modeller med bedre rekkevidde. Alternativet er å kjøpe en av elbilene som har kort leveringstid, da kan du kjøre hjem gårsdagens teknologi allerede i dag...

Hva bør man gjøre? Er løsningen å lease en elbil, slik at en eventuelt avdanket teknologi ikke er ditt problem straks avtalen har utløpt? Da får du forutsigbare månedlige utgifter, men må gjerne hoste opp flere titusenvis av kroner i forkant. I tillegg forplikter du deg til å kjøre rundt i en teknologi som kan være avdanket om to-tre år, og når du leverer inn igjen bilen må du blø kraftig for hver eneste nanoskavank som blir oppdaget når forhandleren finkjemmer bilen.

– Vil fjerne smerten

I en verden der Netflix og Spotify forlengst har blitt en selvfølge, har mange av Norges større bilaktører rullet ut egne løsninger for morgendagens bilhold. Både Møller, Bertel O. Steen, Santander og Volvo har egne mobilitetsløsninger der kunden ikke eier bilen, og både Hertz og Avis har hoppet på samme toget.

Men gigantene er ikke alene. Ferskingen imove.no, som nettopp leverte Erik Melværs nye e-Golf, har kastet seg inn i mobilitetsbransjen med det de mener er en sømløs og unik abonnementstjeneste.

– Vi har prøvd å fjerne smerten for forbrukeren, sier Gunnar Birkenfeldt, en av gründerne som startet imove.no ifjor høst.

– Tjenesten skal være miljøvennlig, transparent, fleksibel og sømløs. Noe av de første vi grep fatt i var å se ting fra forbrukerens synspunkt. For eksempel er det klin umulig å skjønne hva ting faktisk koster i en leasingannonse.

Svitsj: Gunnar Birkenfeldt (t.v) fra imove.no har kommet hjem til Erik Melvær for å bytte kundens e-Up i en større e-Golf. Foto: Paal Kvamme

– Hva er forskjellen på leasing og abonnement?

– I motsetning til leasing har vi ikke innskudd, ingen bindingstid og null km-begrensning. Forsikring er inkludert, vi gir folk ti dager med “hyttebil” i året, og det kommer ingen regning for skraper osv. når bilen leveres inn igjen - det har vi forsikret oss mot, sier han.

Tillater utleie

– I tillegg kan kunden leie ut bilen gjennom f.eks. nabobil.no. Det er viktig for å kunne gi best mulig økonomi i bilholdet, sier Birkenfeldt, som tidligere var salgssjef hos Porsche.

Bilene i flåten sender annethvert sekund ut data om hvor og hvordan bilene blir brukt. Disse dataene skal kunne gi en forsikring basert på hvor og hvordan bilene brukes. Nå jobber selskapet med å utvikle tjenesten ytterligere.

– Det kan være henting av søppel, da elbilene våre ikke har hengerfeste. Det kan være utleie av takboks, at folk får levert varer hjem eller rett i bilen... bare fantasien setter grenser, sier Birkenfeldt.

– Flere vil ha korttidsleasing

Finansieringsselskapenes Forening har ikke tall over hvor mange privatpersoner som leaser elbil. Men Marius Paus, som er markedsdirektør i LeasePlan, forteller om markant økning av interessen for privatleasing av elbil.

– Mange er usikre på hvilken bil de vil ha på lang sikt. Folk etterlyser fleksibiliteten ved en kort leasingperiode, mye på grunn av den raske teknologiske utviklingen, sier Paus.

Nye tider: – Mange etterlyser fleksibiliteten ved en kort leasingperiode, mye på grunn av den raske teknologiske utviklingen, sier Marius Paus i LeasePlan. Foto: LeasePlan

Med 53.500 biler er LeasePlan landets største merkeuavhengige aktør innen billeasing. Elbiler utgjør 25 prosent av selskapets nyinngåtte privatleasingavtaler det siste året. Paus forteller at mange ønsker kortere avtaler enn de vanlige tre- eller fireårsavtalene. For rimeligere biler som Leaf og Ioniq er toårsavtaler populære, mens Tesla og andre mer kostbare biler gjerne går på lengre avtaler.

– Det har blitt billigere å lease elbil, både på grunn av mer stabile nybilpriser og fordi vi i dag har mer kontroll på verditapet. Totalregnestykket for elbiler er veldig lønnsomt, når man også tar hensyn til drivstoff og bompenger, sier LeasePlan-sjefen.

– Folk er engstelige

Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1, mener at elbilenes raske utvikling har skapt en uro i folk.

– Folk er engstelig for å satse på feil teknologi, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Folk er engstelig for å satse på feil teknologi. Med nye teknologier er det mye mer å ta stilling til: elektrisk drift, hybrid, ladbar hybrid, hydrogen osv. – i tillegg til bensin og diesel. Det er dumt å kjøpe Beta hvis VHS vinner, sier Gundersen, som også er kjent fra TV3s «Luksusfellen».

– Jeg skjønner godt de som slipper å bekymre seg over dette ved å lease bil. Med leasing eliminerer du i hvert fall usikkerheten med å skulle selge gårsdagens teknologi om tre år.

– Men er leasing av elbil god butikk?

– Det er smart for den som ikke vil binde masse penger. Du slipper å låne penger til å kjøpe bil. For den som har penger i banken og steller pent med bilen kan det være gunstigere å kjøpe en bil og selge den etter tre år - forutsatt at utviklingen og markedet ikke har gjort bilen uselgelig, sier Gundersen.

Han ser på elbilkjøp som å skaffe ny PC eller mobil – det er alltid nye og mer fristende modeller på vei.

En var redd for at at hun ville få stadig nye biler på tunet, hvis hun glemte å avbestille dem hver måned Gunnar Birkenfeldt

– Men venter du, får du aldri kjøpt bilen du trenger. Skal ungene i barnehagen, må du ha bil nå. Alle biler vil tape seg i verdi. Tenk også på drivstoffutgiftene: I dag er det ingen tvil om at det er lavere driftsutgifter på elbil. Har du gode ladeforhold og en bil som dekker hverdagens behov, så får du et rimelig bilhold, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen.

Frykt for opphoping

Om fremtiden vet vi lite. Men at bilabonnement fremdeles er uvant for mange, er tydelig:

– En var redd for at at hun ville få stadig nye biler på tunet, hvis hun glemte å avbestille dem hver måned, sier Gunnar Birkenfeldt før han forsvinner i en lett brukt e-Up, på vei til neste abonnent.