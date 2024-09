De som bruker strøm når prisen er lav, skal få lavere strømregning. Det viser seg at det ikke alltid er sånn likevel, fordi rapporteringen av strømforbruket ikke alltid stemmer.

Nettselskapene sender informasjon om kundenes strømforbruk fra AMS-måler til Elhub, som fører statistikk over timeverdiene som rapporteres. Det skal sikre at folk ikke betaler for mye.

– Til tross for dette, blir fortsatt 1 prosent av forbruket estimert i avregningen. Det betyr at ikke alle strømkunder blir avregnet basert på faktisk forbruk, sier seksjonssjef Torfinn Jonassen i RME i en pressemelding.

Dersom 1 prosent av timeverdiene mangler hver måned, kan det ramme 33.000 strømkunder månedlig. De fleste selskaper rapporterer data med en kvalitet på over 99 prosent hver måned, viser undersøkelsene til RME, men enkelte har vesentlig lavere datakvalitet.

– For å sikre at strømkunder blir avregnet etter faktisk forbruk, vil vi fremover følge nettselskapenes rapportering til Elhub tettere opp, sier Johannesen.

Han varsler at det kan bli konsekvenser for selskaper som har mye feilrapportering.

– Vi vil foreta en ny undersøkelse for andre halvår i januar 2025, og vi vil vurdere økonomiske reaksjoner overfor nettselskaper med lav datakvalitet, sier Torfinn Jonassen.