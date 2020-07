Flere storbyer vil teste utslippsfrie anlegg – effektbehovet er den store utfordringen

Enova, Innovasjon Norge og Forskningsrådet tildelte i fjor høst støtte til blant annet det bergenske kraftselskapet BKK, til et prosjekt for utslippsfrie byggeplasser. Målet er at BKK skal ta rollen mellom nettselskapet og de vanlige aktørene i byggeprosessen. Det skal sikre tilstrekkelig effekt og energi for å kunne oppnå utslippsfrie byggeplasser, ifølge Enova. Flere andre aktører deltar også i prosjektet.