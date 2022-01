Flere NH90-brukere vurderer å gi opp – presset på produsenten kan gi mer jobb til Norge

NH90-helikopteret og produsenten NH Industries (NHI) er under hardt press om dagen:

Kort tid etter at Australia varslet at de kvitter seg med sine 47 helikoptre og erstatter dem med amerikanske Sikorsky-maskiner, kom det fram at Sverige nå vurderer det samme.

I Tyskland er svak tilgjengelighet på helikoptertypen nok en gang tema i en forsvarsrapport, og i Belgia skal noen NH90 fases ut og resten prioriteres til fregattbruk.

Også det norske forsvaret undersøker nå om NH90s kystvaktoppdrag i stedet kan utføres av sivile operatører, slik at samtlige 14 helikoptre kan dedikeres de fire gjenværende fregattene.

I mellomtida fastholder NHI at tiltakene de har varslet om for å bedre reservedelsflyten og effektivisere vedlikeholdet, er i ferd med å gi resultater. Dette kan bety mer arbeid i Norge.

Satser på Kongsberg

NHI-sjefen Nathalie Tarnaud Laude uttalte til Flight Global rett før jul at 2022 er året da tiltakene de satte i verk i 2020 vil gi synlige resultater.

Ved slutten av 2022 forventer NHI, som eies av Airbus, Leonardo og Fokker, at tilgjengelighetsgraden for den globale NH90-flåten vil ligge på rundt 50-60 prosent. Det vil være en økning på 10-20 prosentpoeng sammenlignet med slutten av 2020, skriver bladet.

Ifølge Tarnaud Laude har de gjort framskritt i 2021, men det er først nå i år at vi vil se de største effektene, mener hun. Et av tiltakene hun trekker fram, er å kunne legge mer NH90-vedlikehold og -reparasjoner til Kongsberg.

Atle Wøllo, direktør i Kongsberg Aviation Maintenance Services (Kams), bekrefter til TU at det pågår diskusjoner, men at det ikke er noe som er bestemt så langt.

Kams eies av Kongsberg Defence & Aerospace (50,1 prosent) og finske Patria (49,9 prosent).

For fem år siden inngikk KDA en avtale med Leonardo som blant annet omfattet vedlikehold og reparasjoner av hovedgirboksene (MGB) på alle de nordiske NH90-helikoptrene, det vil si finske og svenske i tillegg til norske.

Tiltakene NHI peker på nå, meldte de også om i fjor vinter i en e-post til TU. Da påpekte selskapet at samarbeidet med norsk industri, det vil hovedsakelig si Kams, var fruktbart og at vedlikeholdet er i ferd med å bli enda mer effektivt ved at de nå vurderer om reparasjoner av halerotorgirboksen og en del andre sentrale komponenter også kan gjennomføres i Norge.

Også for de nye oppdragene kan det være snakk om hele den nordiske flåten. Så er det fortsatt et åpent spørsmål hvor stor andel svenskene vil ha framover.

Sverige vurderer Sikorsky

Det er ganske åpenbart at NHI har et visst press på seg med å lykkes med den annonserte framgangen nå i år.

Deutsche Presse-Agentur (dpa) omtalte i forrige uke det tyske forsvarets årsrapport for 2021. Her karakteriserer forsvarsdepartementet den operative tilgjengeligheten på NH90 og Tiger som uakseptabelt lav.

Det tyske forsvaret er misfornøyd med tilgjengeligheten på NH90 og Tiger. Foto: Airbus

I desember for litt over en måned siden ble det klart at en av de største NH90-brukerne, Australia, gir opp sine Taipan-helikoptre og kommer til å erstatte dem med amerikanske Sikorsky-maskiner.

Et par uker senere avslørte Sveriges Radio at svenskene vurderer en lignende aksjon for sine maskiner, som der går under navnet Helikopter 14 (Hkp 14).

For 11 år siden hastekjøpte Sverige 15 UH-60M Black Hawk (Helikopter 16) som følge av NH90-forsinkelsene. Nå ønsker Försvarsmakten ifølge Ekot å vurdere om MH-60R Seahawk kan erstatte Hkp 14 til maritim bruk. Svenskene frykter at det fortsatt vil være lenge å vente på at de får NH90 som er fullt operative (FOC) i en antiubåtrolle.

Også i Norge ble det i 2012 og 2017 vurdert å kansellere NH90-kontrakten som følge av de alvorlige kvalitetsproblemene og den vedvarende manglende leveringsevnen fra fabrikken i Italia. Da ble det blant annet gjennomført såkalte alternativanalyser der de kikket på nettopp MH-60R Seahawk.

Belgia har åtte NH90 Caïman-helikoptre, hvorav halvparten er fregattversjoner (NFH) og halvparten er transportversjoner (TTH). Her har det nylig kommet meldinger om at forsvarsdepartementet ønsker å kjøpe nye tunge helikoptre til erstatning både for TTH og for NFHs søk- og redningsrolle (sar).

De fire gjenværende NH90-helikoptrene skal i så fall opereres utelukkende på de to belgiske fregattene. Dette er for øvrig tiltak som også var framme i belgisk offentlighet sommeren 2020.

Lover mindre tid på fabrikken

Det var i september 2001 at Norge bestilte 14 NH90 kystvakt- og fregatthelikoptre, med opsjon på 10 redningshelikoptre, med en budsjettramme på drøyt seks milliarder kroner. Dette var knapt seks år etter at helikoptertypen fløy for første gang.

Innfasinga skulle på papiret ha skjedd i perioden 2005-2008, men i stedet måtte Norge vente til perioden 2011-2016 på å motta seks helikoptre i en foreløpig versjon. I 2017 ble det første NH90-helikopteret i endelig versjon mottatt av Forsvarsmateriell.

22. januar er det fire år siden det første NH90-fregatthelikopteret i endelig konfigurasjon for første gang på norsk jord – på Kjeller utenfor Lillestrøm. Den gang ville pressekorpset vite hva testflygeren mente om maskinen på den første turen. Svaret var at han hadde fløyet NH90 siden 2005, så det ble litt feil å snakke om «førsteinntrykk». Foto: Eirik Helland Urke

De seks helikoptrene som ble levert i foreløpig versjon, skulle ifølge statsbudsjettet for i fjor bli ferdig oppgradert i løpet av 2022. Dette er blitt utsatt til 2023 og fører til vesentlig lavere helikoptertilgjengelighet enn planlagt. Det er først neste år at Forsvaret nå forventer å ha initiell operativ evne med NH90 på fregattene.

NHI-sjefen innrømmer i Flight-intervjuet at disse retrofitjobbene har tatt altfor lang tid, i gjennomsnitt to år, men at de nå er i ferd med å halvere denne ledetida.

Samtidig er det verdt å ta med seg at de norske brukerne av NH90 er meget fornøyd med helikopteret når det først flyr.

Sjefen for 334 skvadron skrev en lang Luftled-kronikk før jul der, han trakk fram noen av de nye og verdifulle kapasitetene NH90 bringer til Forsvaret, noe han har savnet fra det offentlige ordskiftet.