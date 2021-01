Flere Model 3-eiere har hatt problemer med varmepumpen. Nå er en fiks klar

Med den nye utgaven av Tesla Model 3 kom det for første gang en modell med varmepumpe fra den amerikanske produsenten. En god nyhet for energiforbruket, som i mange tilfeller vil reduseres.

Noen eiere har imidlertid også opplevd problemer. Varmepumpen har sluttet å fungere, noe som har ført til kjølige kjøreturer og nedisede ruter.

Blant annet på Facebook-gruppen for Model 3-eiere i Norge har flere delt sine opplevelser. At det blir kaldt i bilen er ille nok, men manglende varme har også gitt innvendig neddugging av vinduene, slik at det ikke er trygt å kjøre videre.

At noen opplever problemet gir imidlertid ingen indikasjon på hvor mange som er rammet. Vi kjenner til at kundebehandlere på Teslas servicesentre har gitt uttrykk for at dette er et problem som rammer flere, og at en reparasjon høyst sannsynlig ville være midlertidig, ettersom en permanent løsning ikke er på plass.

Problemet skal være løst

Vi kontaktet derfor Tesla tidligere denne uken for å undersøke om dette er et problem som rammer mange. Det kunne de ikke svare oss på da, men i dag er det klart at Tesla har en permanent løsning klar for de kundene som opplever problemer med varmepumpen.

Problemet er knyttet til en sensor i varmepumpen, som i noen tilfeller må byttes ut. Men i mange tilfeller vil en programvareoppdatering løse problemet. For dem som fortsatt opplever kald bil, vil Tesla bytte ut en sensor.

Even Sandvold Roland, informasjonssjef i Tesla Norge, sier til TU at man tidligere har valgt å løse problemet midlertidig for de kundene som har opplevd problemer, for å sørge for at disse kan fortsette å bruke bilen frem til en permanent løsning er på plass.

Utbedringene som gjøres nå er permanente.

– Enkelte kunder har opplevd redusert effekt fra klimaanlegget i nyeste versjon av Model 3. En fiks er allerede rullet ut som trådløs oppdatering, og vil i mange tilfeller fungere godt. Eiere som fortsatt opplever mangelfull effekt vil få dette utbedret ved å booke servicetime i Tesla-appen, sier han.

I noen tilfeller må man inn og fysisk reparere. Normal utbedringstid vil være kort, såfremt det lokale servicesenteret har delen på lager.

Roland ønsker ikke så si noe om hvor mange biler som er rammet av problemet.

Feilen skal allerede være utbedret på biler som nå produseres.