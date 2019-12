Flere forskrifter for å nå klimamålene er feil medisin

Som Norges nest største boligbygger er vi i Mesterhus enig i at vi behøver strenge utslippskrav fra norske myndigheter. Vi er derimot sterkt imot at offentlige myndigheter skal legge føringer for hvordan vi skal nå målene. Det vet vi best selv.

Bedrifter trenger handlingsrom for å kunne utvikle innovasjoner i et konkurransepreget marked. På den måten kan de ulike aktørene selv finne løsningene som fungerer best, for dem selv og miljøet. I en av Norges desidert største næringer finnes det en rekke store aktører og miljøer som allerede driver med banebrytende innovasjon.

Flere eksempler på innovasjon

I vår egen kjede ser vi eksempler på innovasjon som endrer måten vi bygger på i fremtiden. Byggmester Binde i Steinkjer bygger et leilighetskompleks hvor 80 prosent av leilighetenes energi vil komme fra fornybare energikilder som bergvarme og solceller. Totalt kommer leilighetene til å bruke 3500 kilowattimer. Egne smarte batterier vil basert på værdata predikere hvordan strømprisene utvikler seg – og kjøpe når strømmen er billig, for å bruke den når prisene går opp. Et annet eksempel er Johs E. Øvsthus AS som bygget et miljøhus skreddersydd for et bedre inneklima, som samtidig sparer rundt 13 000 kilowatt timer i året gjennom energibesparelser og solceller.

Det er allerede dårlig forretning å sitte på gjerdet i miljøspørsmålet. Markedet stiller stadig sterkere krav til miljøvennlige bygg, noe vi merker godt fra våre kunder. Neste generasjon huseiere, generasjonen som gjør livsendringer som følge av klima, kommer til å forvente enda mer.

Leter etter morgendagens muligheter

Bygg- og anleggsbransjen er Norges tredje største næring, og en svært viktig brikke for å nå klimamålene i Norge. Ifølge BI tilsvarer næringens totale virksomhet en verdiskapning på 380 milliarder kroner, og over 350 000 personer er ansatt i næringen. Ifølge SSB har vi per januar 2019 hele 4,2 millioner bygninger i Norge. I dag ligger det stort potensial til utslippskutt i eksisterende bygg. Her vil lavterskeltiltak for forbrukerne kunne gi oss enorme miljøgevinster.

Vi gjør allerede en del, men vi er langt fra mål. Som følge av strengere krav fra forbrukere, og et ønske om å bidra, leter vi med lys og lupe etter morgendagens muligheter. Bygg- og anleggsbransjen trenger krav, men også handlingsrom for å finne de beste løsningene.