I EU er det enighet om at det bare skal selges utslippsfrie biler etter 2035. En formalitet gjensto, nemlig at dette skulle vedtas som et såkalt A-punkt på Ministerrådets møte tirsdag 7. mars. Men det blir det ikke noe av. Grunnen er at EU-landenes ambassadører ikke er enige om dette. Det svenske formannskapet melder at saken er «utsatt til et senere møte.»

Norge er omfattet av disse reglene gjennom EØS.

Tyskland har gjort seg til den sterkeste talsmann for at EU skal lage regler som sier at en kan selge biler med forbrenningsmotor som går på e-fuel etter 2035. De kan da nå utslippskravene om nullutslipp.

Nullutslipp 2035, eller?

I EU er det enighet om at etter 2035 skal det bare selges nullutslipps personbiler. Det er tolket som at bensin og dieselmotorene skal fases ut og at det blir elbilene som overtar. Dette ble Europaparlamentet og Ministerrådet enige om i såkalte trilog-forhandlinger i fjor høst. Det var bare en formalitet som gjensto, nemlig å strø sand på denne enigheten. Men dette har medlemslandene nå skjøvet på. Europaparlamentet vedtok forhandlingsresultat i midten av februar.

Tyskland har varslet at landet vil avstå å stemme i Ministerrådet, dersom Kommisjonen ikke kommer opp med et forslag om hvordan man etter 2035 kan kjøre biler med forbrenningsmotor om disse når utslippskravene.

Italia har varslet at det vil stemme imot utfasingen. Polen og Bulgaria kan slå følge. Dermed vil det ikke være kvalifisert flertall for forslaget. Det krever at 55 prosent av medlemslandene som representerer 65 prosent av befolkningen i EU må stemme for, skriver Euractive.

Dersom det ikke blir kvalifisert flertall for å godkjenne det fremforhandlede forslaget, må det innledes nye forhandlinger om lovteksten. I praksis betyr dette en utsettelse av en av de viktige lovene i «Fit for 55» pakken.

Omkamp senere?

Frankrike, et annet bilproduserende land, sier at de støtter det forslaget som ligger på bordet, men understreker at det er en klausul om at man skal se på virkningene av vedtaket i 2026, slik landets energiminister ordla seg i et intervju med Euractive France.

Thierry Breton, den franske EU-kommissær med ansvar for det indre markedet, gikk før jul ut og slo fast at det skulle være en reell omprøving av utfasingsvedtaket i 2026. Da skulle målet om utslippsfri bilpark innen 2035 kunne revurderes uten forbehold.

Dette møtte betydelig motstand fra den elektrifiserte delen av bilbransjen.

El-bilen møter motstand

Hele denne saken var en het potet på det uformelle transportministermøte i Stockholm i slutten av februar. Her var det flere land som var skeptisk til det de betegnet som «aggressiv elektrifisering.»

På pressekonferansen etter møtet i Stockholm sa transportkommissær Adina Vălean at hun forsto Tysklands bekymring. Om Kommisjonen vil komme Tyskland i møte, svarte hun at denne saken «ikke var lukket.»

Transportkommissæren sa at Kommisjonen ikke har noen preferanser når det gjelder hva fossilt drivstoff skal erstattes med.

– Det er det opptil markedet å avgjøre. Men hva vi er opptatt av er at vi skal nå klimamålene, sa hun.

Men hennes kommisjonskollega og ansvarlig for det grønne skiftet, Franz Timmermans, har derimot advart mot en løsning med e-fuel. Hans oppfatninger er at e-fuel bør brukes i flytrafikken og ikke i veitransporten.

Norge for strøm

Med på møtet i Stockholm var også den norske samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård (Ap).

Norge har i økende grad tonet flagg og ønsker elektrifisering. Dette gjenspeiler seg i et brev som Nygaard nylig sendte til EU-kommisjonen, der han argumenterer for elektrifisering også av tungtransporten.

EU-kommisjonen la nylig frem et forslag om hvordan utslippene fra tungtransporten skal reduseres.

Norge er ledende i elektrifisering av transport på vei. Overfor Energi og Klima bekrefter Nygaard at Norge på møtet i Stockholm var blant dem som «hellet mest i retning av elektrifisering.»

– Vi er opptatt av at man skal kunne nyttiggjøre seg av den ladestrukturen som nå bygges ut, sier han.