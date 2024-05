Det er stengt mellom Lillestrøm og Gardermoen på Gardermobanen og mellom Lillestrøm og Kløfta på Hovedbanen, opplyser Bane Nor.

– Det brenner langs sporet flere steder. Vi er ikke helt sikre på årsaken, men det er muligens forårsaket av et godstog som har kjørt med bremsene på, sier Bane Nors pressevakt Øystein Stavdal Paulsen til NTB.

Meldingen kom klokken 11.55, og det er uklart hvor lenge det vil være stengt for togtrafikk. Stansen påvirker blant annet Flytoget, men også en rekke andre linjer.

RE10, RE11, R12, R13 og F6 er linjene som kan rammes, i tillegg til Flytoget.

Bane Nor har varslet en oppdatering klokken 14.

Har ikke kontroll

Paulsen sier brann- og redningstoget er kalt inn for å bistå brannvesenet.

Brannvesenet er på plass ved togskinnene, og det er uklart hvorvidt brannen kan spre seg.

– Vi har ikke kontroll, men vi er i en fase hvor vi skaffer oversikt, sier vaktleder Espen Stabell i Øst 110-sentral til VG.

Paulsen i Bane Nor forteller at det er for tidlig å si om hendelsen har gjort skade på togskinnene.

Forsinkelser og innstillinger i Drammen

Det er også trøbbel med togtrafikken i Drammen. Det er riktignok en separat hendelse, som ikke er relatert til brannen langs skinnene lenger nordøst.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Yggdrasil-prosjektet: – Ambisjonen er å sette ny standard på norsk sokkel

På Drammenbanen er det feil på en sporveksel ved Drammen.

Flere linjer er påvirket, og heller ikke her vet man hvor lang tid det vil ta å rette feilen, skriver Bane Nor i en trafikkmelding.

I tillegg er Dovrebanen mellom Skansen og Trondheim stengt på grunn av en feil på Skansen bru. Hvor lenge dette vil påvirke togtrafikken, er ikke kjent, men Bane Nor opplyser i 13-tiden at det kan ta tid.