Flere alvorlig skadet i eksplosjon på gjenvinningsanlegg i Kristiansand

Sørlandet sykehus Kristiansand opplyser at flere av de sju er alvorlig skadet og at noen vil bli overflyttet til Haukeland universitetssjukehus i Bergen og Ullevål sykehus i Oslo for videre behandling.

De skadede får behandling for brann- og eksplosjonsskader, samt røykskader.

Tømmebil eksploderte

Økonomisjef Lars Erik Harv i Returkraft opplyser til VG at det var en tømmebil som eksploderte inne i hallen.

– Etter eksplosjonen begynte det å brenne i en bunkers som er der hvor man tømmer. Anlegget skal nå stenges ned, sier Harv til avisen.

Politiet opplyser at de etterforsker eksplosjonen og brannen. Årsaken til hendelsen er fortsatt uklar.

Oljeholdig slam

Politiet fikk melding om eksplosjonen rett før klokka 10. Halvannen time senere hadde brannvesenet kontroll over ilden, men det brant fortsatt i den delen av anlegget der avfall og søppel håndteres.

Brannvesenet i Kristiansand fikk bistand av en brannbil fra Avinor Kjevik i slukningsarbeidet.

Ifølge Agder politidistrikt inneholdt tankbilen oljeholdig slam.

Evakuert

Mellom 20 og 30 personer ble evakuert fra bygget. De aller fleste kom seg ut ved egen hjelp.

Agderposten skriver at deler av en vegg er borte etter eksplosjonen og at det steg opp svart røyk som kunne ses mange kilometer unna.

Politiet opplyser at det ikke er fare for omkringliggende bygg, men de ber naboer lukke vinduene på grunn av røyken.

Returkraft opplyser til NRK at brannen skal ha oppstått i vanlig husholdningsavfall som blir gjort om til strøm og varmeenergi.

Det er kun ett år siden det sist brant i det samme bygget. Da brant det i en bunker som sorterer søppel.