Fjord 1 skal drifte en av Norges lengste elfergestrekninger

– Det er spennende å se hvordan teknologien utvikler seg. I framtiden kan det hende at vi bare lader på én side der vi tidligere ladet på begge kaiene, sa direktør Dagfinn Neteland i Fjord 1 under signeringen av den nye fergekontrakten for strekningene Drag-Kjøpsvik og Bognes-Skarberget i Nordland.