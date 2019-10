Fjerningen av trålervrak fra Svalbard utsettes til neste år

Tråleren Northguider gikk på grunn ved nordøst på Svalbard ved Hinlopenstredet i romjulen i fjor. På sensommeren i år startet det nederlandske bergingsselskapet Smit Salvage operasjonen for å fjerne vraket, men nå er fjerningen utsatt til neste år, melder Kystverket.

– De startet operasjonen, men det viste seg at skadene på skroget var mer omfattende enn først antatt. Det ble sett på om de kunne endre metode og likevel få den fjernet inneværende år, men det viste seg at det ikke gikk heller, sier Lill Benjaminsen i Kystverket.

Tråleren hadde hull på undersiden av skroget, og for å tette skadene måtte de sveise på store deler.

Ville endret metode

Planen var å bruke en såkalt parbuckling-metode som gikk ut på å lappe skroget, rette opp tråleren og slepe den etter en taubåt til Bergen.

Hadde man visst at skadene på skroget var såpass store, ville de i stedet brukt en nedsenkbar lekter, ifølge Benjaminsen.

Smit Salvage skal være i full gang med å planlegge neste års heveoperasjon.

Fjernet diesel

Northguider var på rekefiske da forliset skjedde, og rederiet Opilio fikk igjen knappe 150 millioner kroner på forsikringen.

Forliset skjedde i et naturreservat, og alt som kunne forurense ble fjernet fra vraket, blant annet 332.000 liter diesel som var om bord.

Kystverket påla eierne å fjerne vraket, og forsikringsselskapet Gard utlyste en konkurranse. Nederlandske Smit Salvage vant oppdraget, blant annet basert på parbuckling-planen de presenterte.

Forsinket

Etter at fjerningen startet i august, har de måttet avbryte oppdraget flere ganger på grunn av vær- og isforhold.

Et av problemene var unormalt mye drivis i området, som førte til at Kranlekteren Cormorant og støtteskipene Bear og Multratug 18 måtte dra tilbake til Longyearbyen for å unngå å bli stengt inne i isen.