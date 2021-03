Fjerner verdens kraftigste klimagass fra høyspentanlegget

Når Stavanger lufthavn på Sola vil redusere sine utslipp av klimagasser, er det fort gjort å tenke på elektriske fly som erstatning for dagens flybensinslukkere. Men også mindre, mer usynlige grep, bidrar til en mindre varm verden. På Sola har de gode erfaringer med å fase ut gassen SF 6 (svovelheksafluorid) fra deres høyspentanlegg, også karakterisert som verdens kraftigste klimagass (se faktaboks).

Sola har 11 høyspentanlegg med til sammen 26 høyspentceller spredd rundt på flyplassområdet. Mars 2020 var et av høyspentanleggene, med ni celler fra 80-tallet, modent for utskifting. Da benyttet Avinor sjansen til å starte utfasingen av SF 6 .

– Vi byttet ut SF 6 -koblingsanleggsbryterne med miljøvennlige alternativ. I tillegg erstattet vi SF 6 som isolasjonsmateriale med en gass som ikke bidrar til global oppvarming. Hver celle inneholdt omtrent 1 kg SF 6 , så vi kvittet oss med 9 kg SF 6 , sier Erik Fercho Nesvold, Avinors fagansvarlige for elektro på Stavanger lufthavn Sola.

SF 6 ble erstattet med tørr luft, innblandet med 8 prosent fluorketon.

Godt alternativ

SF 6 er en ekstrem klimagass. Den begrenser effektivt varmeutstrålinga fra jorda og brytes svært langsomt ned. Det beregnes at SF 6 er 23.000 ganger sterkere som klimagass enn CO₂. Selv små utslipp får stor effekt.

– Før var de norske utslippene fra e-verkene på rundt to tonn i året. Nå er de redusert til 5–600 kg per år, sier Magne E. Runde, sjefforsker ved Sintef Energi, avdeling Elkraftteknologi.

SF 6 brukes i effektbrytere for å slukke lysbuen og dermed bryte strømmen, men også som elektrisk isolasjon mot jord eller mellom faser.

Kraftig klimagass SF 6 -gass, eller svovelheksafluorid, er en kunstig fremstilt gass som ikke finnes naturlig i atmosfæren.

-gass, eller svovelheksafluorid, er en kunstig fremstilt gass som ikke finnes naturlig i atmosfæren. Gassen gjør en svært viktig jobb som isolasjons- og strømbrytningsmedium i høyspenningsbrytere og -anlegg.

Samtidig er SF 6 en av verdens aller kraftigste klimagasser. Om 1 kg SF 6 slipper ut i atmosfæren er det like skadelig som 22 tonn med CO₂-utslipp. Og hvert år er det lekkasjer og utslipp av SF 6 -gass fra komponenter som brytere, i energisystemet.

en av verdens aller kraftigste klimagasser. Om 1 kg SF slipper ut i atmosfæren er det like skadelig som 22 tonn med CO₂-utslipp. Og hvert år er det lekkasjer og utslipp av SF -gass fra komponenter som brytere, i energisystemet. Gassen i svært mange tilfeller er det beste alternativet vi har. Den gjør jobben sin svært godt og er både, farge- og luktløs, ikke brennbar, giftig eller reaktiv. Kilde: Maren Istad, Sintef

Vakuumbrytere kan også slukke en lysbue. Vakuumbrytere er effektive opp til spenninger på 36 kV og passer dermed fint på Sola, der bryterne har en merkespenning på 24 kV og driftsspenning på 15 kv

Vakuumbrytere er ingen nyhet, men Runde synes det er en god idé at Sola har byttet fra SF 6 til fluorketon som isolasjonsgass i sine 24 kV koblingsanlegg.

– Dette er nytt. Fluorketon er ikke fullt så god som SF 6 til å slukke lysbuer, og bryte strøm som SF 6 , men i motsetning til SF 6 er ikke fluorketon en drivhusgass, sier Runde, som presiserer at han og SINTEF Energi var engasjert av ABB for å utvikle løsningen som ble valgt på Sola.

Ifølge Nesvold, har de i året som har gått, kun hatt gode erfaringer med SF 6 -frie høyspentskap.

– Vi vil fortløpende bytte til SF 6 -frie skap. Det neste byttes ut i løpet av 2021 sier han.

Statnett bygger

Statnett har også miljøambisjoner. Målet er å redusere egne klimagassutslipp med 25 prosent innen 2025. Statnett har to typer anlegg: AIS-anlegg (luftisolerte anlegg) og GIS-anlegg (gassisolerte anlegg). GIS-anleggene bruker SF 6 som slukkemiddel i effektbryterne og for å isolere mellom spenningsførende leder og jord. Teknologikvalifisering og bruk av alternative gasser, skal redusere Statnetts utslipp av SF 6 .

Nå kan Statnett bruke alternative gasser til SF 6 på nye anlegg opp til 132 kV, og på passive komponenter i nye anlegg med høyeste spenningsnivå (420 kV).

– Vi skal bygge en pilot på Hamang 420 kV transformatorstasjon, hvor leverandøren bruker en alternativ teknologi til SF 6 i GIS-anlegget. Produsenter av GIS-anlegg har i flere år jobbet med alternative løsninger til SF 6 -gass. Det finnes allerede miljøvennlige alternativer på lavere spenningsnivå. Statnett har lenge ønsket en tilsvarende løsning i våre anlegg på høyere spenningsnivå, sier spesialrådgiver Guilhem Blanchet hos Statnett.

Piloten på Hamang, ved Sandvika i Bærum kommune, blir Skandinavias

første i sitt slag som ikke bruker SF 6 i passive deler på 420 kV-anlegget. Der erstattes SF 6 med gassen fluornitril, som blandes med CO₂ og O 2 .

Kutter diesel

Tilbake på Sola har lufthavnen flere planer for å lette sitt klimagassavtrykk. Å sikre nødstrøm med batteri i stedet for dagens to dieselaggregat, er et slikt prosjekt.

– Vi må ha et robust system for lavsiktprosedyre, understreker Ingvald Erga, fagansvarlig for ytre miljø på lufthavnen.

Lavsiktprosedyren sikrer at banelysene ikke slukkes når det er tåke.

Nødaggregatene ligger i et bygg en liten kilometer unna det nye SF 6 -frie høyspentanlegget. Umiskjennelig dunst av båtmotor røper at dieselaggregatene, som hver bidrar med 1100 kW, ofte er i bruk.

– Vi bruker 20.000 liter diesel i året for nødstrøm til lavsiktsprosedyrer. Vi ser for oss at dieselaggregatene erstattes med batteri som leverer 400 kW i 20 minutter, sier Erga.

Batteriene er forsinket, men han håper de er på plass i løpet av våren.

Utnytter sola på Sola

Solstrålene driver allerede lufthavnens gressklippere. Nå planlegges et mye større solcelleanlegg sør for rullebanen. Men før det, skal et par hjemmesnekrede Reodor Felgen-anlegg ut av verkstedet. De to små solcelleanleggene skal drive varsellampene slik at ingen kjører ut på rullebanen under lavsiktprosedyrene.

– Siden solcellene og varsellampene monteres på samme kasse, slipper vi graving av lange kabelstrekk, sier Nesvold.

Artikkelen ble først publisert i Teknisk Ukeblads månedsmagasin 2/2021.