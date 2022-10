Fjerner utslipp fra fly som står stille

På bakken får flyene strøm fra en Ground Power Unit, forkortet til GPU. Per i dag drives disse av diesel. I 2019 utgjorde utslippene fra luftfart 920 millioner tonn CO 2 og noe av dette skjer altså mens flyene står stille. De to ingeniørstudentene Philip Gogstad og Christian Jørgensen har i samarbeid med Vestfold-bedriften Arcticnor utviklet en hydrogendrevet GPU som drives av hydrogen-brenselceller og har null utslipp, lite støy, og omtrent tilsvarende driftstid som dagens løsninger.