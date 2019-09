Firhjulte Postmann Pat-sykler går på strøm og kan ta to kubikkmeter pakker

De er små, røde, har skyhøy Postmann Pat-faktor og skal gjøre pakkeutdelingen i Oslo mer miljøvennlig. Posten og Bring sine nye elektriske varesykler skal erstatte varebiler i urbane strøk, og komme seg enklere frem i kronglete bygater.

Så langt har Posten og Bring kjøpt inn to eCargo-sykler for utprøving. De firehjulte el-syklene er laget av Electric Vehicles Limitid (EAV) i den britiske universitetsbyen Oxford. De 2,3 meter lange elsyklene kan frakte to kubikkmeter med pakkenelliker, og har en nyttelast på 120 kilo.

Leverer raskere enn biler

Slike elektriske varesykler er kanskje ingen dårlig idé. Ikke bare fordi utslippene er begrenset til en mild svettelukt, og fordi Postens kvinner og menn kommer i litt bedre form. Ifølge Forbes.com har en ny studie, utført av ingeniørstudenter ved universitetet i Southampton, funnet at budsykler gjør sine leveranser opp til 50 prosent raskere enn budbiler.

– Disse syklene er en perfekt tilpasning til strengere regulering av biltrafikk i byene. Vi vil teste syklene i nordiske byer for å se hvordan vi best kan bruke dem til nytte for våre kunder. Samtidig bidrar det til godt bymiljø og til å nå vårt mål om alle våre kjøretøy skal være utslippsfrie innen 2025, sier pressesjef John Eckhoff i Posten i en pressemelding.

Rekkevidde på opptil 64 kilometer

Syklene som Posten og Bring har kjøpt inn, har en såkalt assistert hastighet på noe over 20 km/t, og finnes med to ulike batteriløsninger. Den minste løsningen har rundt 24 kilometers rekkevidde, mens storebror har et større og tyngre batteri og skal skal ha inntil 64 kilometers rekkevidde.

Syklene dukke opp i Oslos gater i oktober. Hvis pakkene fra England ikke er forsinket, da.