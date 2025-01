Fire veier til grønnere bygg i 2025

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Ønsker du selv å bidra i debatten, enten med et debattinnlegg eller en kronikk, les retningslinjene våre her .

Dyrtid og rekordhøye byggekostnader gjør at mange byggeiere nøler med å investere i løsninger for det grønne skiftet. Men strømprisen, som har holdt seg høy over lang tid nå, gjør at bygggenæringen er på jakt etter smarte grep for å kutte i strømregningen og -forbruket.

Derfor ser det ut til at energiskiftet fra fossile til fornybare kilder er tilbake på agendaen i både nybygg- og renoveringsprosjekter. Her er fire trender innen energiteknologi som vil prege byggenæringen i året som kommer.

Sol som inntekt

Solenergi er snart normalen heller enn tilvalg på nye privatboliger og næringsbygg. Kombinasjonen av lokal energiproduksjon og batterier for å forbruke den oppsparte strømmen når den faktisk trengs og strømmen er dyrest, er blant driverne for denne veksten. EUs bygningsenergidirektiv, som stiller økende krav til lokal, grønn kraftproduksjon, er en annen.

Solenergi er i ferd med å bli det vanlige på nye bygg – mer enn et tilvalg for å spare energi, mener Jon Helsingeng i Eaton.

Solcelleløsninger bidrar ikke bare til lavere strømregninger og reduserte klimagassutslipp, men styrker også energisikkerheten. Sola skinner selv om vi for eksempel skulle oppleve sabotasje på et kraftanlegg eller en høyspentlinje skulle blåse over ende.

Bygg som kan selge overskuddsenergien tilbake til strømnettet, betyr også en ny inntektsmulighet for byggeiere. Dessuten er det et godt tiltak for å redusere presset på et allerede overbelastet strømnett.

Kortere byggetid

Der er underskudd på håndverkere og fagarbeidere. Det legger press på byggenæringen til å utvikle enklere og mer brukervennlige løsninger. Resultatet er at prefabrikkerte og modulære systemer gjør det mulig å gjennomføre byggeprosjekter raskere. Det gir i sin tur kortere nedbetalingstid på byggeprosjekter og grunn til optimisme i bransjen, som i lang tid har vært preget av økonomiske utfordringer.

Batterier er allemannseie

Batteriteknologi har blitt en stadig mer kjent del av hverdagen for oss alle, først og fremst takket være elbilrevolusjonen. Batteridrevne dingser som telefonene våre, smartklokker, airpods, robotstøvsugere og elsparkesykler er i ferd med å bli allemannseie.

Slik teknologi for strømlagring blir stadig sikrere og rimeligere. Dette reflekteres blant annet i forsikringspremien, som har gått betraktelig ned etter hvert som teknologien har blitt trygg og mer utbredt. Det gjør at batterier for energilagring i bygg blir mer og mer attraktivt for byggeiere.

Energiteknologi lønner seg mer og mer

Smartteknologi og energipriser som varierer gjennom døgnet, gjør at det er mulig å spare penger. Bygg som er utstyrt med teknologi som for eksempel automatisk sørger for at elbilen lades ved lavest mulig strømpris, eller rett og slett bare elbilladere i garasjen, er blitt et fortrinn innen kjøp og salg av eiendom.

Systemer som integrerer data fra blant annet solcelleanlegg, batterier og værforhold, og kobler disse mot døgnets varierende strømpriser, kan bli en meget lønnsom teknologi i nær fremtid. For mange byggeiere vil dette være et viktig argument for å prioritere investeringer i smart eiendoms- og energiteknologi.

I sum ser det ut til at et stadig mer dynamisk strømmarked, fritt spillerom for effekttariffer og med fremskritt innen strømteknologi som solenergi og batterier, kan ha en solid påvirkning på byggenæringen i året som kommer.