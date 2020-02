Fire norske F-35 sendes ut på skarpt oppdrag

– Oppdraget for mannskapet tror jeg er viktig fordi det faktisk er et skarpt oppdrag. Endelig får vi gjøre skarpt, det vi har trent på i lengre tid, sier oberstløytnant og sjef for 332-skvadronen ved Ørland kampflybase, Ståle Nymoen, til NRK.

Norge har nå i alt 15 F-35 jagerfly. Etter to år på norsk jord settes fire av dem for første gang inn i et utenlandsoppdrag med våpen. Det er Nato som har gitt Norge oppdraget med å beskytte islandsk luftrom.

Island har ikke eget luftforsvar. I 2006 tok Nato over forsvaret av luftrommet, i en slags rulleringsordning. Nå er det Norge sin tur.

– Vi skal konkret stå i beredskap med to fly og være i stand til, dersom Nato ønsker det, å gå på vingene og identifisere fly. Sivile, militære eller fly som vi ikke nødvendigvis vet hva er, sier Nymoen.