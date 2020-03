Finland trekker seg fra Cold Response på grunn av virus

400 finske soldater i to av landets væpnede brigader skulle etter planen ha deltatt i øvelsen fra 9. mars til 19. mars, ifølge det finske forsvarets nettsider.

Oberstløytnant Ivar Moen, som er senior talsperson for øvelsen, bekrefter overfor NTB at Finland har trukket seg fra øvelsen.

– For litt siden informerte Finland norske myndigheter at de ikke har anledning til å delta på Cold Response. Finland skulle delta med rundt 400 soldater, inkludert en mekanisert styrke, sier han.

Krever ytterligere omorganisering

Onsdag ble én person i kavalerieskadronen i Skjold leir har fått påvist koronasmitte, og siden da har rundt 1.300 personer blitt holdt i karantene i leiren. Dermed har Forsvaret vært nødt til å redesigne øvelsen. At Finland nå trekker seg fra øvelsen, gjør at Forsvaret må omorganisere øvelsen ytterligere.

– På landssiden på Cold Response er det to partier, ett parti nord og ett parti sør. Når et sånt betydelig styrkebidrag faller fra, må vi omformulere disse to styrkene, sier Moen.

Oberstløytnanten forteller at de ikke har fått signaler fra noen andre land om at de vil trekke sin innsats.

Det finske frafallet og annenbataljonen fra Skjold som sitter i karantene, får først og fremst konsekvenser for landaktiviteten på øvelsen. I sjøen og lufta er ikke kapasiteter berørt av frafallet.

Forsvarsministeren vil ikke avlyse

Totalt skulle 15.000 være med i den omfattende vinterøvelsen, som har deltakere fra USA, Storbritannia, Nederland, Belgia, Tyskland, Frankrike, Danmark, Sverige og Norge.

Til tross for det finske frafallet og at et betydelig antall soldater er i karantene, er ikke øvelsen avlyst. Fredag sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) at det er bedre at soldatene oppholder seg ute i skog og mark, enn at øvelsen avlyses.

Selve feltøvelsen, der soldatene rykker ut, starter 12. mars, mens hele øvelsen startet 2. mars og varer fram til 18. mars.