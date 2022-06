Finland lovfester verdens mest ambisiøse klimamål

Finland har vedtatt verdens mest ambisiøse klimamål: Innen 2035 skal landet være klimanøytralt, og innen 2040 skal landet fjerne mer klimagasser fra atmosfæren enn det slipper ut.

– Finlands mål om å bygge en fossilfri velferdsstat er ikke bare relatert til klimakrisen, men også til vår sikkerhetspolitikk, uttalte landets klima- og energiminister Emma Kari da loven ble lagt fram for parlamentet.

Utslipp må nå toppen i 2025

Det finske klimamålet er satt ut fra et rettferdighetsprinsipp og beregninger gjort av økonomer i et ekspertutvalg. De har utarbeidet et karbonbudsjett som viser hvor mye klimagasser Finland har rett på å slippe ut dersom verden skal ha to tredjedels sjanse til å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Grafen viser finske klimagassutslipp. LULUCF er en forkortelse for utslipp som kommer fra arealendringer og avskoging.

– Høyinntektsland må ta en progressiv og aktiv rolle for å begrense den globale oppvarmingen, uttaler Emma Kari til Climate Home News.

Dersom vi skal ha noen som helst mulighet til å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, må verdens klimagassutslipp nå toppen før 2025, uttalte FNs klimapanel (IPCC) i en melding tidlig i april. Ifølge klimapanelet kan det bli vanskelig å begrense global oppvarming til under 2,5 grader dersom utslippene ikke raskt faller etter 2025.

– Vi er ved et veiskille. De beslutningene vi tar nå, kan sikre en levelig framtid. Vi har både verktøyene og kunnskapene som skal til for å stanse den globale oppvarmingen, uttalte IPCC-leder Hoesung Lee under en pressekonferanse i starten av april.

Dropper klimakvoter

Dersom Finland skal nå klimamålene, må skogindustrien i landet endres. Skogen dekker to tredjedeler av Finlands areal, og den finske skogindustrien er viktig for finsk økonomi. Men forrige uke kom data som viste at skogen deres for første gang slipper ut mer CO 2 enn den lagrer. Utslipp fra avskoging øker, sik at de nuller ut utslippsreduksjoner gjort i andre sektorer. Det finske skog- og landbruksdepartementet jobber nå med en plan for å redusere utslippene.

Ifølge den finske klimaministeren skal Finland nå utslippsmålene sine uten bruk av klimakvoter.

Norges mål er å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030. EU som helhet skal kutte utslippene med 55 prosent, sammenliknet med 1990, innen 2030.