Vitenskapsprosjekter som «først får deg til og le – og så til å tenke» er målet for Ig Nobel-prisen, og nå er årets vinnere kåret.

Prisen deles ut i kategoriene medisin, medisinsk undervisning, biologi, anatomi, kjemi, ingeniørkunst, økonomi, fred, psykologi og fysikk.

En av vinnerne er en gruppe forskere som har oppdaget at hjerteslagene til mennesker som er tiltrukket av hverandre, synkroniseres under en «blind date».

En annen har undersøkt hvorfor juridiske dokumenter er «unødvendig vanskelige å forstå» – selv for en jurist.

Ingeniørprisen ble vunnet av noen japanske forskere som undersøkte hva som er den mest effektive måten å bruke fingrene på når man skal vri på en knott – for det er mange å velge mellom.

Det er ikke åpenbart at en metode er bedre enn en annen... Foto: Colourbox

I kategorien sikkerhetsteknikk er prisen tildelt en svensk forsker som har laget en elgdukke for å se hvordan biler merkes etter å ha kjørt på en elg. Elgdukken er laget av flere tykke gummiplater og en ledningsslange. Testen går ut på at biler kjører inn i dukken med ulik hastighet for å se hvordan de påvirkes av sammenstøtet.

Fysikkprisen ble delt mellom to grupper som begge har sett på hvorfor andunger følger bak andemor på en rak linje.

Hvorfor følger de det sånn? Det er det opptil flere forskergrupper innen fysikk som er opptatt av. Foto: Mogens Flindt/NTB

Ig Nobel deles ut i regi av nettsiden Improbable Research. Bak nettsiden, som presenterer utrolig forskning, står Marc Abrahams ved Harvard University i USA. I år deles prisen ut for 32. gang.

Navnet på prisen – Ig Nobel – er et ordspill på det engelske ordet «ignoble», som betyr uedel, og Alfred Nobels etternavn.