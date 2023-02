Ved 9.30-tiden tirsdag ble en etter en av demonstrantene båret bort fra inngangspartiet til Finansdepartementet. Fjerningen av demonstrantene skjedde etter anmodning fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS).

DSS opplyser at de ba politiet om å fjerne demonstranter som er til hinder for at departementet kan ivareta sin samfunnskritiske funksjon.

– Vi har fjernet ni demonstranter fra inngangspartiet. Disse etterkom ikke politiets pålegg. De anmeldes for dette, skriver politiet på Twitter.

Det var ved 8.45-tiden at flere av aksjonistene lenket seg fast utenfor Finansdepartementet. Da uttalte politiet at de avventet situasjonen i påvente av en begjæring fra DSS.

Politiet forbereder fjerning av demonstrantene utenfor Finansdepartementet tirsdag morgen. Foto: Eirik Helland Urke

– Et siste virkemiddel

– Jeg skulle ønske at vi slapp å begå sivil ulydighet, sier Inga Marie Nymo Riseth til NTB. Hun var en av aksjonistene som ble båret vekk av politiet.

– Men når denne saken har vært kjempet gjennom hele vårt rettssystemet og vunnet i Høyesterett, og det har gått så lang tid som det har gjort uten at det skjer noe, så er det et siste virkemiddel for å få kjempet saken sin fram.

Også mandag måtte politiet fjerne demonstranter utenfor regjeringskvartalet. Da sperret Fosen-demonstrantene inngangene til Olje- og energidepartementet.

Tirsdag utvidet de aksjonen.

Flere demonstranter lenket seg fast. Politiet stilte med avbitertang. Foto: Eirik Helland Urke

– I dag stenger vi staten

– I dag stenger vi ikke bare Olje- og energidepartementet, departementene som deler bygg med dem og Landbruksdepartementet. I dag stenger vi staten, sa artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen til full jubel blant aksjonistene.

Fungerende kommunikasjonssjef Tor Borgersen i Finansdepartementet bekrefter overfor NTB at de ansatte i G-blokka tidligere på dagen ble henstilt om å ta hjemmekontor inntil videre.

Fosen-demonstrantene på plass foran inngangen til Finansdepartementet tirsdag morgen. Foto: Eirik Helland Urke

Opplæring i aksjonering

Blant demonstrantene er også den svenske aksjonisten Greta Thunberg, som dukket opp foran Olje- og energidepartementet mandag og som er tilbake blant aksjonistene tirsdag.

Mange aksjonister får tirsdag morgen opplæring i aksjonering utenfor parkeringshuset i Munchs gate, ifølge NTBs reporter på stedet. Det er satt opp tre lavvoer og minst to vanlige telt i området, og folk strømmer til med jevne mellomrom.

Aksjonistene reagerer på at vindturbinene på Fosen, som Høyesterett har sagt at er ulovlige, ikke er revet. I oktober 2021 slo Høyesterett fast at vindparken på Fosen i Trøndelag var oppført i strid med urfolksrettighetene.