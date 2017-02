Fikk massiv kritikk etter de forrige bestillingene: Kystverkets nye skip blir hybrid og bygges i Norge

Fitjar Mek. Verksted skal levere det fjerde fartøyet i Kystverkets flåtefornyingsprogram.

Erfaringer og kritikk fra bestilling av de tre foregående skipene har ført til store endringer på OV Ryvingen.

Hybridskipet spekkes med ny norskutviklet miljøteknologi, får blant annet en kraftig batteripakke på 2000 kWh og varmegjenvinningssystem som lagrer restvarme på en «termos».

Har lært

Kritikken haglet da Kystverket bestilt OV Bøkfjord ved det danske verftet Hvide Sande, med opsjon på bygging av OV Ryvingen.

Det ble ikke satt krav til det nyeste av miljøtekniske løsninger, og at det var medvirkende årsak til at norske verft tapte kampen.

Norsk Industri var ikke nådig i kritikken og skrev et brev til Stortinget og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Kystverket tok kritikken alvorlig og endret konseptet underveis, og sa fra seg opsjonen. OV Bøkfjord ble derfor levert som hybridskip i 2016 med en nær 1 MWh batteripakke.

Multifunksjonsfartøy

Fitjar Mek. Verksted bygget de to første oljevernfartøyene i fornyingsprogrammet, OV Utvær (2012) og OV Skomvær (2013).

Nå har Kystverket igjen valgt Fitjar og sikret seg opsjon på ytterligere ett skip. OV Ryvingen skal leveres i 2018.

Prosjektleder for Kystverkets nybygg, Kurt-Ivar Gram Franck, opplyser at Fitjar nå vant konkurransen foran Hvide Sande og de to norske verftene Simek og Vard.

– I OV Ryvingen har vi tatt med oss driftserfaringene vi har gjort med de tre foregående fartøyene. Dette er multifunksjonsfartøy, som utfører oppdrag innen farledsvedlikehold og oljevern, sier Gram Franck, til Kystverkets nettsider.

Varme på «termos»

Basert på erfaringene blir OV Ryvingen blant annet litt lenger, 46,6 meter.

Krankapasiteten økes fra 15 til 32 tonn på akterdekk, og en 105-tonns kran flyttes fram for økt rekkevidde inn på land.

Kystverket opplyser at overskuddsvarmen fra fartøyets hovedmaskin under arbeidsdagen skal lagres i en «termos». Ved kailigge brukes deretter den opplagrede varmeenergien til oppvarming av mannskapsområde, istedenfor en tradisjonell oljefyrt kjel. Varmen vil også brukes til å holde motor varm i stedet for el-oppvarming.

Kranen på 105 tonn flyttes fram på bakken for å øke rekkevidden inn på land, der det er mest behov for stor løftekapasitet. Foto: Kystverket

Termos-systemet er utviklet av Fitjar i nært samarbeid med Rolls-Royce, og henter varmen fra kjølevann og går via en varmeveksler til lagring i en isolert tank på 10 m3.

Hybridløsningen fra OV Bøkfjord er videreutviklet, blant annet blir batteripakken økt fra cirka 850 kWh til 3 MWh. Kystverket oppgir imidlertid 2 MWh, som er «end of life»-verdien de går ut fra.

Det er dobbelt så stort som på batterifergen Ampere, som går på E39 Lavik-Oppedal i Sognefjorden. Overfarten der er på 20 minutter med lading i 8-10 minutter.

Lading og landstrøm

Batteripakken på OV Ryvingen sørger for at fartøyet kan kjøre i lengre tid kun på strøm. Batteriene kan lades ved kai eller via generatorene om bord.

– Landstrømsystemet kan også brukes til å lade batteriene, sier Kystverkets prosjektleder, Kurt-Ivar Gram Franck.

Han opplyser at det er lagt stor vekt på å dempe alle støykilder, blant annet av hensyn til omgivelsene ned kailigge og for mannskap.

– Støy fra ventilasjonsanlegg er vanligvis en plage når vi ligger til kai. Det skal være minimalt på Ryvingen, sier Gram Franck til TU.

En hovedmotor

Ryvingen får den nye thurtsteren til Rolls-Royce med permanentmagnetmotor. Tunnelthrusteren kommer også fra Sunnmørsbedriften. Foto: Kystverket

Mens OV Bøkfjord er utstyrt med tre Caterpillar dieselmotorer på 945 kWh hver, blir OV Ryvingen utstyrt med en stor dieselmotor, forberedt for biodiesel, og to generatorer.

Rolls-Royce får omattende leveranser til OV Ryvingen.

Framdriftssystemet er basert på thruster med permanentmagnetmotor fra Rolls-Royce.

Rolls-Royce Marine med hovedkontor i Ålesund skal levere både batteripakke og drifts- og automasjonssystem, slik de også gjorde på OV Bøkfjord.

Rolls-Royce-datteren Bergen Engines skal også levere hovedmotoren på 2000 kWh.

Grønt flaggskip

FAKTA OV RYVINGEN: Verft: Fitjar Mek. Verksted

Lengde: 46,6 meter

Bredde: 12 meter

Hovedmotor: Bergen Engines 2 MWh

Batteripakke: Rolls-Royce 3 MWh (end of life 2 MWh)

Framdrift: Rolls-Royce PM azimuth

Tunnel thrustere: 2 x RRM TT1300

Dekkskraner: Palfinger 105tm og 32 tm «Skomvær» (2013) og «Utvær» (2012) Verft: Fitjar Mek. Verksted

Lengde: 44 meter

Bredde: 12 meter

Bruttotonnasje: 970 BT

Besetning: 9 (x 2 skift) – innredet for 14

Servicefart: 14 knop

Klasse: DNV +1A1, EO, Dynpos AUT, Clean, Oilrec, Comf V (3)/C (3), ICE 1C

Gensets: 3xCAT C32 hver på 945 ekW, 1 stk. CAT C18 550 ekW, 1 Nogva nød/havneaggregat 148 ekW

Kapasiteter: ORO 172m3, FO 151m3, FW 110m3, WB 82m3, lasterom 75m2

DE anlegg: RRM

Gir/propell: Finnøy, 2 propellanlegg

Tunnel thrustere: 2 x RRM TT1300

Dekkskraner: Palfinger 105tm og 15tm

DNV GL berømmer Kystverket for å velge innovative miljøløsninger.

– Det er imponerende å se både Kystverkets miljøkrav og hvordan leverandørene tar dette videre i sitt konsept. Det planlagte fartøyet blir et grønt flaggskip, sier Kay Erik Stokke, som har ledet DNV GLs bistand til Kystverket i prosjektet.

Seniorrådgiver Nils Aadland i NCE Maritime Clean Tech er glad for at Kystverket nå satte strenge krav til energieffektivitet og miljøteknologi i anbudet.

– Det er et stort press i bransjen nå for å finne enda bedre miljøløsninger. Det er gledelig at norsk teknologi får gjennomslag i en slik kontrakt, sier Aadland.

Flåtefornying

De andre verftene som tapte anbudet har to ukers klagefrist. Kystverket og Fitjar Mek. Verksted går derfor ikke ut med flere detaljer til endelig kontrakt foreligger.

OV Ryvingen er planlagt bygget og utrustet i Norge, og levering er ventet i november 2018.

Kontrakten med Fitjar mekaniske verksted omfatter også opsjon på ytterligere ett fartøy.

I alt omfatter Kystverkets fartøysfornyingsplan seks til åtte fartøyer.