Fikk ikke noe varsel: Kun de største byene i Tyrkia har varslingssystemer for jordskjelv

Det skyldes at kun de aller største byene i landet overvåkes av slike seismiske systemer.

– Et slikt system kan blant annet sørge for at høyhastighetstog bremser, gassleveranser lukkes og at heisdører åpnes for å bremse konsekvensenes av skjelvet, sier seniorforsker Tine B. Larsen til Ingeniøren.

Ta forholdsregler

Hun jobber i Nasjonale geologiske undersøkelser for Danmark og Grønland (GEUS) og sier at varslingssystemene er et finmasket nett av sensorer som registrerer de første P-bølgene fra skjelvet og signaliserer.

– Opplysingene sendes over telekommunikasjon, slik at innbyggere og myndigheter kan advares, sier hun til Ingeniøren.

Dermed kan de som rammes av skjelvet, ta nødvendige forholdsregler. I Japan er det installert hundrevis av seismografer som oppdager de første bevegelsene i de tektoniske platene.

Sensorene kan anslå skjelvets størrelse og posisjon omgående, forklarer hun. Samtidig gir systemet en vurdering av bølgenes størrelsesgrad, slik at japanske myndigheter kan varsle innbyggerne om hva som skjer.

Sørgende begraver familiemedlemmer er etter jordskjelvene. Foto: Ghaith Alsayed

Tusenvis av bygninger i ruiner

Millioner av flyktninger fra krigen i Syria ble rammet av de voldsomme jordskjelvene i det sørøstlige Tyrkia og nordvestlige Syria mandag morgen.

Tusenvis av bygninger ble lagt i ruiner da de kraftige jordskjelvene rammet mens innbyggerne fortsatt lå og sov.

Store boligblokker ble i løpet av sekunder omgjort til hauger med betong, murstein og forvridd armeringsjern. Arbeidet med å gjennomsøke dem har, som følge av mangel på maskiner og mannskap, knapt startet mange steder.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan kaller jordskjelvet den verste katastrofen i Tyrkia siden 1939. Han sier man ikke kan spå hvor mange flere døde man kommer til å finne.

8000 døde

Total har redningsarbeiderne funnet 7800 døde mennesker i ruinene ondag morgen.

– Jeg har aldri kjent noe lignende på mine 40 år på denne jorda, sier tyrkiske Erdem til nyhetsbyrået Reuters.

Tyrkia hadde 33.824 jordskjelv i fjor. Siden 1500-tallet har 23 skjelv med en styrke på sju eller høyere rammet landet. Mandag ble det første skjelvet målt til 7,8 og det neste 7,5.

For hvert tall i skalaen øker skjelvets energi 30 ganger.

direktør Anne Strømmen Lycke ved jordskjelvinstituttet Norsar,. Foto: Norsar

– Når man runder seks på skalaen, er det vanskelig å stå oppreist. Jo nærmere episenteret man er, jo verre er det, sier direktør Anne Strømmen Lycke ved jordskjelvinstituttet Norsar til NRK.

500 etterskjelv

Siden det første skjelvet mandag, skal det ha vært nærmere 500 etterskjelv.

Hovedskjelvene skal ha blitt registrert på målestasjoner over hele verden.

Innbyggere i Amman i Jordan, rundt 700 kilometer unna episenteret, skal ha våknet av ristingen.

Tyrkia og Syra ligger kinkig til mellom de afrikanske, europeiske og arabiske platene, forklarer Lycke.

Hun sier at det er veldig vanskelig å forutse slike skjelv til tross for at det gjøres mye forskning på området.

– Det er en kjempeutfordring. Man vet veldig godt hvor det kommer til å komme jordskjelv, og man vet sannsynligheten for hvordan det maksimalt kan bli, men når, det er fremdeles et mysterium, sier hun til statskanalen.