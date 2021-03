FHI: – Den fjerde korona-vaksinen kommer i midten av april

Den fjerde korona-vaksinen er ventet til landet i løpet av april. Det bekrefter Folkehelseinstituttet (FHI) i en mail til Teknisk Ukeblad.

– Janssen meldte i går at de vil levere vaksiner i andre halvdel av april, sier Knut Jønsrud som leder vaksineforsyningen i FHI.

Når kommer Janssen?

Torsdag 10. mars meldte FHI at de var bekymret for leveransene av den amerikanske vaksinen.

– Vi har hatt kontakt med Johnson senest i dag morges. De kan fremdeles ikke si noe om leveransene, uttalte smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til VG onsdag den 10. mars.

Men nå har altså FHI fått svar.

Disse koronavaksinene er godkjent i Norge Pfizer og Biontech Den første vaksinen som ble godkjent i EU og Norge.

Verdens første mRNA-vaksine. Vaksinen bruker virusets arvestoff (RNA) for å få kroppen til å utvikle immunitet. Vaksinen må transporteres i superfrysere på 70 minusgrader.

1. dose gir 61 prosent beskyttelse mot covid-19. Moderna Utviklet etter samme prinsipp som Pfizer og Biontechs vaksine.

Må lagres og transporteres i 20 minusgrader.

Antas å ha tilsvarende effekt etter en dose som Pfizers. AstraZeneca Den såkalte Oxford-vaksinen er en vektorbasert vaksine. Samme teknologi brukes på influensavaksiner.

Vaksinen bruker et vanlig forkjølelsesvirus til å transportere inn proteiner som koder for koronaviruset.

Gir 73 prosent beskyttelse mot covid-19 etter bare en dose. Beskyttelsesgraden øker med andre dose. Kan oppbevares i kjøleskap. TU har tidligere skrevet om hvordan korona nå revolusjonerer vaksineteknologien.

– Janssen har en forpliktelse på å levere rundt 900.000 doser i andre kvartal. Vi forventer å få vite mer detaljer om antall doser om ikke lenge, sier Jønsrud i FHI.

Dermed er den fjerne vaksinen, produsert av Johnson & Johnson endelig på vei.

Etter at vaksineringen med AstraZeneca-vaksinen ble satt på vent, er det stort behov for å få inn flere vaksiner til landet. I tillegg til britiske/svenske AstraZeneca, har Norge godkjent vaksiner fra Moderna og fra Pfizer og Biontech. Nå er altså en fjerde vaksine på vei. FHI sier de fører direkte dialog med leverandøren:

– Vi fører dialogen med Janssen Norge. Det er naturlig å føre dialogen med selskapet som leverer vaksinen. Vi har en god dialog med dem, sier Knut Jønsrud.

Samme type vaksine som AstraZeneca

TU har tidligere skrevet om Janssen-vaksinen som er en vektorbasert vaksine. Teknologien er den samme som brukes i den russiske AstraZeneca-vaksinen.

Resultatene av den såkalte fase-3-testingen viste i januar at vaksinen er 72 prosent effektiv mot covid-19, 28 dager etter vaksinering. Den er 85 prosent effektiv mot alvorlig covid-19 som kan føre til at man havner på sykehus.

At vaksinen er vektorbasert betyr at den bruker et vanlig forkjølelsesvirus til å «smugle inn» de såkalte spike-proteinene som kjennetegner SARS-CoV-2-viruset. Slike forkjølelsesvirus kalles for adenovirus og vil normalt føre til vanlig forkjølelse, men i dette tilfellet er adenoviruset modifisert, slik at det ikke skal kunne gjøre deg syk, samtidig som det bærer med seg antigenet som kjennetegner SARS-CoV-2. Kroppen vil gjenkjenne dette antigenet og utvikle immunitet mot det.