Ferje har gått på grunn i Volda

Det er så langt ikke kjent hva som har skjedd, skriver kanalen. Norled, selskapet som drifter strekningen, skriver på sin hjemmeside at ferjesambandet er innstilt inntil videre.

En ferjepassasjer som NRK har snakket med, forteller at han satt og leste på mobilen da ferja begynte å bevege seg uvant. Passasjeren gikk ut av bilen og opp for å se, og da ble det klart at ferja sto på land, et stykke unna kaia.

Han forteller at mannskapet etter en liten stund kom rundt til alle passasjerene.

– De banket på alle bilene og sa at vi sto i fjæra, men det er ikke hull, og vi tar ikke inn vann. Nå skal de prøve å rygge av, forteller passasjeren.