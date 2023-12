Ferger får rekordstore batterier: – Ikke kjent med at det finnes større batterier i Norge

De tre nye fergene skal trafikkere strekningene Stokkvågen-Lovund med mellomsteder og Stokkvågen-Træna med mellomsteder fra 2027. Hver av de tre fartøyene får en batterikapasitet på 8000 kilowattimer. Dermed blir de fergene med størst batterikapasitet i Norge, heter det i pressemeldinger fra operatøren Norled og verftet Havyard.

Batteripakkene er ikke bare de største på ferger, men trolig større enn noe som finnes i Norge, ifølge Lars Ihler, fagsjef for overføring og distribusjon i Norsk elektroteknisk komite (NEK).

– Åtte megawattimer er så vidt jeg kan si på stående fot de største batteriene i Norge. Jeg tviler på at det finnes noe større på land, sier Ihler.

– Jeg må sjekke litt rundt om jeg skal gi et helt presist svar, men du kan trygt skrive at vi som har ansvaret for standarder for batterier, ikke er kjent med at det finnes noe større i Norge, fortsetter han.

Størst på cruiseskip

Havilas fire kystrutenskip hadde de største maritime batteripakkene da de var under planlegging i 2019. Hvert av skipene har batterikapasitet på 6,1 megawattimer, noe som gjør dem i stand til å seile utslippsfritt i mer enn fire timer, ifølge rederiet.

Verdens største maritime batteripakke på 10 megawattimer er, som TU skrev om tidligere i år, om bord i tyske Aidas cruiseskip Aidaperla.

Norges største batteri på land, i hvert fall i 2022, på to megawattimer ble installert på Husøy på Senja og har til hensikt å stabilisere strømnettet på tettstedet.

Mister trolig tittelen

De tre Norled-fergene skal etter planen leveres i 2027. Innen da forventer Ihler at det finnes flere batterier i Norge med samme og større kapasitet.

– Det kommer nok større batterier før 2027 - også til sjøs, sier han.

Han ser likevel på fergemeldingen som en gledelig nyhet for batterimiljøet.

– Dette høres veldig bra ut. Det viser at kapasiteten er stadig økende, sier Ihler.

Hybrid

De store batteripakkene er likevel ikke nok til at fergene kan seile helt utslippsfritt. Rederiet forventer dog at utslippene kuttes med 90 prosent.

– Vi gleder oss til videre samarbeid med Nordland fylkeskommune. Og setter stor pris på at de fremmet utslippsfrie løsninger i sitt anbud. Norled har lang og god erfaring med elektriske ferjer og vi gleder oss til å seile elektrisk også i Nordland, sier Heidi Wolden, administrerende direktør i Norled, i en pressemelding.

De tre identiske fergene blir 84,5 meter lange og 15 meter brede. De skal kunne ta 60 biler og 250 passasjerer.

LMG Marine i Bergen har designet fartøyene. Norled har signert en intensjonsavtale om bygging med verftet Havyard. Verftet melder at milliardkontrakten gir dem etterlengtet forutsigbarhet.

Planen er at skrogene skal bygges i Tyrkia og at utrustningsarbeidet skal skje på Leirvik. Avtalen inneholder også en opsjon på et fjerde søsterskip.