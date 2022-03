Fem utrykninger med F-35 fra Evenes: Mens Nato forsterker seg i øst, er det rolig på nordflanken

Mens Nato forsterker sin østflanke med flere bakkestyrker og kampfly, er Natos luftmilitære beredskap i nord ikke endret siden Russland angrep Ukraina.

Siden 6. januar har Luftforsvaret utført det såkalte QRA-oppdraget («Quick Reaction Alert») med F-35A stasjonert på Evenes. Det foregår rutinemessig.

– QRA er som den har vært før. Forsvaret har ikke endret noe på måten vi opererer på. Vi opptrer forutsigbart i henhold til varslet mønster, sier oberst Tron Strand, som er sjef for 132 luftving, til Teknisk Ukeblad.

Første utrykning

Det tok nesten fire uker fra F-35 overtok beredskapen til de rykket ut på skarpt oppdrag for første gang. Dette skjedde på morgenen 2. februar da de ble sendt på vingene som respons på at en russisk formasjon fløy ut fra Kolakysten og i retning vestover.

Til sammen har det i år så langt vært totalt fem såkalte scrambles – fire Nato-oppdrag og ett nasjonalt oppdrag – og det er gjort totalt sju identifiseringer, får Teknisk Ukeblad opplyst fra Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) onsdag.

Det betyr at nivået er sammenlignbart med i fjor. I 2021 ble beredskapsflyene fra Bodø, altså F-16, «scramblet» totalt 34 ganger. Det er fem år siden sist alarmen gikk så sjelden. Til sammenligning var norske F-16 fra 331 og 334 skvadron oppe og identifiserte hele 544 sovjetiske fly fordelt på 200 scrambles i toppåret 1984.

I tillegg til QRA iveretas nasjonal beredskap av F-35, men det er altså ikke innført det som betegnes som høy luftmilitær beredskap (HLB).

Oberst Tron Strand er sjef for 132 luftving og flyr F-35A.

Eksempler på dette kan være å forsterke QRA-en ved å sende flere fly til Evenes eller sette opp en tilsvarende beredskap på en annen base. Det var dette 332 skvadron trente på da de deployerte til Rygge i forkant av at de oppnådde første operative evne (IOC) i 2019.

Forsvarssjef Erik Kristoffersen har tidligere fortalt at Forsvaret har iverksatt enkelte beredskapstiltak som handler om økt årvåkenhet og gjennomgang av eksisterende planverk. Han fortalte i forrige uke at de følger utviklingen nøye og tilpasser beredskapen dersom det blir behov for det.

Cold Response

Nato har forsterket sitt framskutte nærvær i Baltikum, noe Norge også er med på, og det er også økt luftberedskap.

Eksempelvis har US Air Force sendt seks F-35A til Šiauliai i Litauen og Ämari i Estland for å støtte belgiske og danske F-16 i å utøve luftkontroll på vegne av Nato, såkalt «air policing». Det er også plassert ut F-35 i Romania og Nederland har besluttet å framskynde sin første F-35-deployering til Øst-Europa som følge av krigen i Ukraina.

Luftvingsjefen påpeker at det ikke bare er F-35 som er Natos øyne i nord, her deltar alle forsvarsgrenene i å holde oversikt over hva som skjer på og under sjøen, på land og i lufta.

– Det er klart at F-35 har en sensorkapasitet og evne til å bygge helhetlig situasjonsforståelse som vi ikke hadde på F-16. Samtidig som at vi gjennomfører skarp beredskap og treningsflyging fra Evenes, bidrar vi til det helhetlige bildet som Forsvaret har i nord.

– Vi skal delta på Cold Response, og det er egentlig vårt hovedfokus nå. Dette er en viktig øvelse for Forsvaret både med tanke på å operere i større forband og trene på alliert mottak og forsterkning. Tilsvarende øvelse ble kansellert både i fjor og forfjor, og det ingen tvil om at vi får en realistisk ramme rundt denne øvelsen i år, sier Strand.