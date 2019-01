Fem ingeniører arrestert etter gruveulykken

Fem ingeniører er pågrepet i Brasil som en del av etterforskningen etter at en demning brast i Minas Gerais, sørøst i landet. Demningen er en del av gruvekomplekset Córrego do Feijão.

Tre av ingeniørene som ble pågrepet tirsdag, jobber for selskapet Vale, som eier gruva, og var direkte involvert med anleggets operasjonelle lisenser, ifølge påtalemyndigheten i delstaten.

De to andre jobber for TÜV Süd, et tysk selskap som i september gjennomførte den siste sikkerhetsinspeksjonen på den nå kollapsede gruva.

De fem er i første omgang fengslet opptil i 30 dager. Ransakingsordre er også blitt utsendt.

Ifølge påtalemyndigheten skal etterforskningen avklare Vales ansvar i ulykken, som skjedde forrige fredag, og resulterte i minst 65 døde. 279 er fortsatt savnet, og myndighetene har sagt at dødstallet ventes å øke kraftig.

TÜV Süd bekrefter i en uttalelse at to av deres medarbeidere er arrestert, og støtter etterforskningen.

Vale opplyser også i en uttalelse at selskapet samarbeider med myndighetene og gjør en innsats for å støtte berørte familier.

Vale mistet tirsdag nesten en firedel av sin børsverdi da investorer reagerte på katastrofen.