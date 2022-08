Over halvparten av strømmen vi bruker går til oppvarming. Men Statnett har forsket på hvor følsomme forbrukere er for strømpriser. Svaret de fant var at vi ikke sparer så mye, selv om prisene er høyere. Noe av forklaringen er at vi ikke vet helt hvordan vi skal spare. For lite tid til å gjøre manuelle justeringer var også en del av forklaringen.