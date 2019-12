Feil på ambulansefly tvang pilot til å avbryte oppdrag

Feilen ligner på feilen som satte fire av Babcocks fly på bakken for tre uker siden, skriver Nordlys.

Andre juledag måtte ambulanseflyet avbryte en flyging fra Kirkenes til Mehamn rett før landing. Hendelsen blir bekreftet av Babcock.

– Flyet opplevde variasjoner i turtall på høyre motor, med samme grunnleggende karakteristikk som tidligere erfarte uregelmessigheter, skriver Hans Skog-Andersen, sjef for flyoperasjoner, i en epost til avisen.

Piloten avbrøt innflygingen og valgte å fly til Alta.

– Resten av turen gikk som normalt. Data ble lastet ned fra flyet etter landing i Alta, og analysen indikerte at en komponent som overvåker og justerer for høyt turtall i propellersystemet, trådte i funksjon på et litt for tidlig tidspunkt, sier han.

Kun på ett fly

Babcock bekrefter at det aktuelle flyet var blant de fire flyene som ble satt på bakken tidligere i måneden.

– Men dette er ikke samme feil. Forskjellen fra tidligere er at uregelmessigheten denne gangen er lokalisert til en bestemt komponent i ett fly, og det er ikke observert tilsvarende på andre fly i flåten, sier Skog-Andersen til NTB.

Den aktuelle delen er nå byttet, og Luftambulansetjenesten og Luftfartstilsynet er varslet om hendelsen.

Bekymret

Kommuneoverlege og rådgiver Jan Eggesvik i Lebesby og Gamvik kommune i Finnmark er ikke beroliget av forsikringene fra Babcock.

– Jeg blir dypt bekymret, og jeg vet hvor dårlig omdømme selskapet har blant mine pasienter. Når de hører om hendelser som dette, gjør det dem enda mer bekymret, sier han til NTB.

– Noen sier at de ikke tør å gå inn i flyene, legger Eggesvik til.

– Sikkerhet først

Babcock forsikrer på sin side om at sikkerheten alltid går foran.

– Tekniske uregelmessigheter på fly kan oppstå, men Eggesvik og pasientene kan være trygge på at vi har rutiner og prosedyrer for å fange opp og håndtere alle slike hendelser, og at det er trygt å fly, sier Skog-Andersen.

Han påpeker at Babcock som flyselskap er underlagt Luftfartstilsynet, som er øverste ansvarlige myndighet for flysikkerhet i Norge.