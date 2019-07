Fasaden sprekker og innglassingen holder ikke vannet ute. Likevel tapte borettslaget rettssaken

I 2016 betalte Øvre Furuset borettslag sluttfakturaen etter at Nygaard bygg hadde fullført arbeidene med å ruste opp fasader og balkonger i borettslaget. Da hadde arbeidene med innglassing av balkonger og opprusting av fasaden pågått siden 2014.

I 2018 kunne en takstmann konstatere at flere fasadeplater hadde sprukket. I tillegg hadde flere beboere opplevd at det kom vann inn på balkongene deres i perioder med mye regn.

Borettslaget valgte derfor å ta både prosjekterende og utførende entreprenør for retten. Blant anførslene var at fasadeplatene var montert feil og med feil skruer. Årsaken var at leverandøren anbefalte forboring av platene etter en fast mal, og festing med vanlige skruer. Nygaard bygg hadde i stedet valgt å bruke selvskruende skruer, som var festet uten bruk av mal eller forboring.

Øvre Furuset borettslag ligger på Furuset i Groruddalen og består av 187 leiligheter fordelt på flere blokker. Foto: Ida Oftebro/Teknisk ukeblad

Krevde penger tilbake

Når det gjelder innglassingen mener borettsalgets talsmann, Andreas Abrar, at denne er satt opp i feil rekkefølge. På grunn av forsinkelser med levering av selve glasspanelene, ble alt av lister satt inn før glasset kom, ifølge Abrar.

I søksmålet som er levert inn til Oslo tingrett, krever Øvre Furuset borettslag at Nygaard bygg betaler tilbake opptil åtte millioner kroner. Det skal gå til å betale for utskifting av fasadeplater som er sprukket, eller som det har falt av biter fra, fordi skruene ble festet for nær kanten av platen.

– Det er rett og slett snakk om lite fagmessig utført arbeid. De har brukt for lange skruer, som har punktert materialet bak, slik at det siver vann inn bak fasadeplatene. Dette gjør igjen at platene brekker når det er frost og vannet fryser til is, sier Abrar til Teknisk Ukeblad.

– Tror de forventet noe annet

Borettslaget har også gått til sak mot prosjekterende entreprenør, Asplan Viak. Denne saken har ennå ikke vært oppe for retten. Borettslaget mener at Asplan Viak har prosjektert de innglassede balkongene feil, og at dette er årsaken til at de ikke er vanntette.

Borettslaget har imidlertid ikke fått medhold i saken mot Nygaard bygg i tingretten. Nygaard bygg har tilbudt seg å skifte ut de sprukne platene, men går ikke med på at mangelen på forboring eller bruken av selvskruende skruer er en mangel. Nygaard bygg har også prosedert på at de utette balkongene skyldes feil ved prosjekteringen, ikke ved utførelsen.

– Vi tror borettslaget har forventet å få noe annet enn det de bestilte. De har bestilt en balkong med enkel innglassing, men forventet en slags vinterhage. Med denne typen løsning må man forvente at det kommer litt regn inn på balkongen under ugunstige forhold, sier daglig leder Pål Nygaard i Nygaard bygg.

Fikk ikke medhold

Etter å ha hørt de sakkyndige i saken, konkluderte Oslo tingrett med at bruken av de selvskruende skruene faktisk var en bedre løsning enn produsentenes anbefalte løsning med forboring og vanlige skruer. Borettslaget får heller ingen erstatning for de ødelagte fasadeplatene, siden Nygaard bygg allerede har tatt på seg å skifte ut disse.

Borettslaget ble også dømt til å betale saksomkostningene til Nygaard bygg på 461.000 kroner.

Her kommer vannet inn under glasset når det regner. Nå vil borettslaget stevne Asplan Viak, som stod for selve prosjekteringen, for retten. Foto: Ida Oftebro/Teknisk ukeblad

Nå er entreprenøren konkurs

En snau uke etter at dommen falt, ble det imidlertid kjent at Nygaard bygg er konkurs. Ifølge Paal Nygaard skyldes konkursen delvis prosjektet i Øvre Furuset borettslag.

– En av underleverandørene våre i Furuset-prosjektet gikk konkurs, noe som gjorde at vi fikk mye høyere stillaskostnader enn budsjettert. Det har gjort at vi har slitt med likviditeten, men vi var i ferd med å bygge oss opp igjen gradvis, sier Nygaard.

Med anstrengt likviditet ble det likevel for tungt å drive videre når et stort entreprenørselskap holdt tilbake et sluttoppgjør på fire millioner etter en underentreprise utført av Nygaard bygg.

– Med så anstrengt likviditet som vi hadde, så hadde vi ikke de økonomiske musklene til å ta denne saken for retten. Vi er ikke de første som opplever dette, men det var utrolig tøft å gi de ti ansatte i selskapet denne beskjeden like før sommerferien, sier Nygaard.

Ny rettssak venter

Nygaard regner med at utbedringsarbeidene selskapet har påtatt seg å utføre i Øvre Furuset borettslag vil bli dekket av garantien som i sin tid ble stilt for prosjektet.

Andreas Abrar i Øvre Furuset borettslag er usikker på hva borettslaget har å hente fra en eventuell anke nå som Nygaard bygg er konkurs.

– Tilliten til Nygaard bygg er uansett i ruiner. De fikk det ikke til riktig første gang, og siden har de trenert prosessen eller kommet med forslag til halvgode løsninger.

Nå har borettslaget varslet at det blir sak mot Asplan Viak, som har hatt ansvaret for prosjekteringen av renovasjonsarbeidene. Denne saken vil mest sannsynlig komme opp for retten i september. Asplan Viak ønsker derfor ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.