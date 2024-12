– Mild og fuktig luft fra sørvest gir svært mye regn i deler av Nord-Norge mandag og tirsdag. Det er sendt ut oransje farevarsel for Troms og nordlige Nordland. I tillegg er det utstedt to gule farevarsler som strekker seg sørover i resten av Nordland og deler av Trøndelag, og et i deler av Nord-Troms og Vest-Finnmark, opplyser Meteorologisk institutt mandag formiddag.

Følgene av alt regnet ventes å bli 50 til 90 millimeter nedbør på 24 timer i områdene med oransje farevarsel.

For det gule varslet i Nordland og deler av Trøndelag kan det lokalt komme opp mot 80 millimeter på 24 timer.

I Vest-Finnmark kan det lokalt komme 40 millimeter på 40 tim

Dette vil i løpet av tirsdagen gå gradvis over til sludd og snøbyger.

– Hendelsen vil mange steder være blant de kraftigste på de siste ti årene, står det i varselet på Varsom.

I samme område har meteorologene sendt ut gult farevarsel for flom, og gult farevarsel om jord-, sørpe- og flomskredfare for deler av Troms og Nordland.

46 farevarsler

Listen over farevarsler i nord for de kommende dagene er lang. For Nordland, Troms og Finnmark var det natt til mandag 46 farevarsler om regn, flom, skred og vind på Yr.no for de kommende dagene.

Blant alle varslene er et varsel på rødt nivå – snøskredfare i Lyngen i Troms. Dette varselet gjelder for mandag.

– Tørre flakskred og våte løssnøskred vil løsne av seg selv på grunn av nedbør, vind og mildvær, skriver NVEs varslingstjeneste Varsom i sitt varsel.

De skriver at mildværsgrensen vil stige fra 200 til 1000 meter over havet og at skred kan treffe utsatt infrastruktur eller bebyggelse. De anbefaler at man unngår skredterreng.

Venter stor snøsmelting

Det er sendt ut skredvarsler på nest høyeste nivå for store deler av det øvrige Nord-Norge.

Det gjelder finnmarkskysten, Vest-Finnmark, Nord-Troms, Tromsø, Indre Troms, Sør-Troms, Lofoten og Vesterålen, Ofoten, Salten og Svartisen.

Skredfaren ses i sammenheng med det oransje farevarselet om svært mye regn som ventes i Nord-Norge. Det varselet gjelder mandag og tirsdag.

Etter at temperaturen gikk ned søndag, ventes den å stige mandag – noe som gjør at meteorologene venter stor snøsmelting i høyden. Temperaturen mandag og tirsdag ser ut til å ligge mellom 5 og 10 grader de fleste stedene i Troms.

– Vannføringen vil øke i bekker og elver i løpet av mandag og tirsdag på grunn av mye regn og snøsmelting, står det på Varsom.