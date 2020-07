Får tillatelse til helt lukket oppdrettsanlegg

Konseptet Salmon Zero er et helt lukket oppdrettsanlegg med resirkulering av produksjonsvann. Merdene skal bygges i betong og ligge i sjøen, og vannresirkuleringen skal i hovedsak foregå på land. Det skal bygges en landgang mellom landanlegget og merdene i sjøen.

Eide Fjordbruk søkte om tre tillatelser (2340 tonn laks) gjennom myndighetenes ordning med utviklingstillatelser i 2016. Etter runder med avslag og klaging er det nå klart at konseptet får to tillatelser på tilsammen 1205 tonn.

De tre betongmerdene skulle i utgangspunktet romme fra 1070 kubikkmeter til knappe 11000 kubikkmeter i den største, men i løpet av saksbehandlingen er volumet nedjustert til 1000, 3000 og 6000 kubikkmeter i de tre merdene, heter det i vedtaket fra Fiskeridirektoratet.

Startet som masteroppgave

Som TU tidligere har omtalt var masteroppgaven til Erlend Eide utgangspunktet for konseptet. Han er i dag teknisk sjef og medeier i Eide Fjordbruk.

Utviklingstillatelsene krever at konseptet innebærer betydelig innovasjon. Fiskeridirektoratet som i utgangspunktet avslo søknaden, mente i at betongmerder og vannrensing ikke er noe helt nytt, men Nærings- og fiskeridepartementet mente at helheten i anlegget representerer noe nytt. Blant annet viser de til at konseptet kan overføre fisk mellom enheter ved hjelp av «naturlig fall og hevert-prinsippet» der merden heves og tømmes for fisk ved hjelp av tyngdekraft.

– Dersom denne løsningen fungerer som tenkt, vurderer departementet at dette vil kunne innebære utvikling av ny teknologi, heter det i vedtaket.

Nesten fire ganger dyrere

I søknaden fra 2016 estimerte Eide Fjordbruk at det ville koste 220 millioner kroner å bygge anlegget. Nå tror de det vil koste nærmere 834 millioner kroner.

Årsaken til prisøkningen skyldes bedre kunnskap om kostnader knyttet til RAS-teknologi, heter det i vedtaket. Også bygg, betong grunnarbeid og landgang var estimert til for lav pris i utgangspunktet.