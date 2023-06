Det selges stadig flere elbiler. Om ti år vil antallet elbiler som må resirkuleres trolig øke til to millioner årlig, omtrent 20 ganger så mye som i dag, ifølge Hydrovolt. Selskapet har nå fått 15,3 millioner kroner av statlige Enova for å utvikle en ny demonterings- og utladningsteknologi for brukte elbilbatterier.