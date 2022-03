Fant historisk skip ved Antarktis

Det var en ekspedisjon ledet av briten Sir Ernest Henry Shackleton som i desember 1914 tok sikte på å bli den første til å krysse Antarktis. I februar året etter frøs imidlertid skipet hans Endurance fast i isen. I oktober samme år sank skipet.

Siden har fartøyet ligget på havbunnen, men nå har en gruppe forskere i Falklands Maritime Heritage Trust (FMHT) klart å finne skipet igjen, melder en rekke medier, deriblant BBC, NRK og Maritime Executive.

Prosjektet Endurance22 brukte en ubemannet undervannsfarkost for å finne skipet på om lag 3000 meters dyp. Bildene viser det forskerne beskriver som et godt bevart skipsvrak som nærmest er frosset i tid, der blant annet kompasser er godt bevart.

Ekspedisjonsleder John Shears beskriver operasjonen som verdens mest krevende skipsvraksøk overfor Maritime Executive.

Skipet frøs fast i isen i 1915. Foto: Endurance22

Bygget i Norge

Endurance ble bygget ved Framnæs mekaniske værksted i Sandefjord i 1912. Opprinnelig het skipet Polaris og var spesialbygd for å ferdes i farvann med mye is. Det 44 meter lange fartøyet var i utgangspunktet designet for å kunne brukes som turistskip.

At skipet var i relativt god stand etter å ha ligget på på havbunnen i over 100 år, tyder på at konstruksjonen var av god kvalitet, sier konservator Dag Ingemar Børresen ved Vestfoldmuseene til NRK.

Byttet undervannsfarkost

Også i 2019 forsøkte forskerne å finne det historiske skipet, men den gang uten hell. Da brukte de undervannsfarkosten Hugin fra Kongsberg Maritime, men den gikk tapt under isen.

Under årets søk brukte de en Saab Sabertooth, en hybrid undervannsfarkost som både kan operere autonomt og fjernstyrt.

En vesensforskjell mellom dem er at Saab-farkosten sender data opp til overflaten i sanntid, mens Hugin lagrer dataene om bord, noe som førte til at opptakene fra den gikk tapt sammen med farkosten, ifølge BBC

Endurance har fått status som vernet. Letemannskapet fra FMHT har derfor ikke tatt med noe fra skipet til overflaten.