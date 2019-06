Fant både olje og gass i Norskehavet

Equinor og partnere Ineos E&P og Faroe Petroleum har gjort et olje- og gassfunn i letebrønnen Snadd Outer Outer/Black Vulture i Norskehavet, like ved Norne-feltet, melder Oljedirektoratet.

Brønnen hadde to ulike reservoarmål, og oljeselskapet fant 2-12 millioner fat oljeekvivalenter med gass i det øverste boremålet og 1-48 millioner fat utvinnbar olje i det nederste.

Totalt har Equinor nå funnet mellom 156 og 575 millioner fat oljeekvivalenter i Norskehavet siden starten av 2017, skriver oljeselskapet i en pressemelding.

Store volumsprik

Det er store sprik i estimatene til funnet. Årsaken til det er at Equinor fikk noen operasjonelle utfordringer, som gjorde at de ikke fikk boret et sidesteg.

Selskapet opplyser at de vurderer både tidspunkt og sted for en videre avgrensning som vil gi et mer presist volumanslag.

Boringen av Snadd Outer Outer/Black Vulture startet 27. april om lag 14 kilometer sørvest for Norne-feltet i den nordlige delen av Norskehavet.

Først ble det boret til drøyt 2800 meter og første mål Snadd Outer Outer. Her ble det påvist gass. Boringen fortsatte med en forlengelse ned til 3200 meter og andre mål, Black Vulture, hvor det ble påvist olje. Volum før videre avgrensning er totalt 3-60 millioner fat oljeekvivalenter i brønnen.

Ser på Norne-tilknytting

Partnerskapet i lisensen vil nå vurdere hvordan funnene skal videreutvikles.

– En mulig løsning vi vil se på er å koble funnet til Norne-skipet. Snadd Outer Outer/Black Vulture ligger nær Norne-feltet med all dens infrastruktur, og å utnytte denne er i tråd med Equinors strategi om å bruke eksisterende løsninger, sier Equinors letedirektør for norsk og britisk kontinentalsokkel Nick Ashton i meldingen.

Cape Vulture-funnet fra 2017 har allerede mer enn doblet de gjenværende oljeressursene som kan produseres gjennom Norne-feltet.

– Det er et klart mål for oss å øke reservene rundt Norne-feltet ytterligere, legger Ashton til.

Flere funn i Norskehavet

Siden 2017 har Equinor vært operatør eller partner i elleve funn i åtte brønner i dette havområdet.

Carmen og Osprey påviste ressurser mellom 10-39 millioner fat oljeekvivalenter i 2017, Hades og Iris, Balderbrå og Cape Vulture påviste til sammen mellom 134-435 millioner fat oljeekvivalenter i 2018, mens så langt i år har funnene Ragnfrid Nord, Jasper og Snadd Outer Outer/Black Vulture påvist mellom 12-101 millioner fat oljeekvivalenter.

Dette gir totale volumer på 156-575 millioner fat olje og gass for disse årene. Foreløpige beregninger viser at over 80 prosent av volumene er kommersielt utvinnbare, opplyser selskapet.