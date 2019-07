Ketil Karlsen ved fagforeningen Industri Energis Europa-kontor mener det er for mange myter i nordområdepolitikken. Han mener, ifølge fagforeningens nettside, at mytene må avlives, og at det må et faktabasert samarbeid til fremover.

– Veldig mange ser nok for seg isfjell og isbjørner overalt når de hører ordet «Arktis». De tror alt som heter Arktis er et eneste stort isøde, uttaler Karlsen.

Uttalelsene kommer i etterkant av seminaret «Policy for the future Arctic – The Importance of Research», der Karlsen var tilstede.

– Dette temaet er åpenbart av stor interesse for Norge, alle innbyggerne nordpå og ikke minst for medlemmene våre i olje- og gassnæringen, sier Karlsen ifølge nettsiden.

Store ressurser i nord

Som kjent er Industri Energi – som har svært mange oljearbeidere som medlemmer – opptatt av å få på plass nye leteområder for oljebransjen, og å utvikle nordnorsk sokkel.

Han tar derfor til orde for alliansebygging i EU.

– EU lager egen nordområdepolitikk, og da må vi være med på å påvirke. Vi må være her og jobbe opp mot de miljøene som legger grunnlaget for den politiske kursen som stakes ut, sier han.

I Norge er det anslått at store deler av de gjenværende olje- og gassressursene er i Barentshavet, samt at en god del er plassert i Norskehavet. Dette er forventet å gi både teknologiutfordringer og arbeidsplasser til mange, både i leverandørindustrien og i andre næringer.

Ifølge Industri Energi hender det at man møter relativt stor europeisk skepsis til oljeutvinning i nord. Da mener han det er alliansebygging som er veien å gå.

– Kunnskap, ikke myter

Karlsen mener at mye av motstanden mot utvikling av nordområdene kan komme fra misoppfatninger om et enormt og klimatisk variert område.

– EU definerer alt nord for polarsirkelen som Arktis. Det innebærer at nesten hele Nord-Norge faller inn under denne definisjonen, ifølge fagforeningen.

– Det er ikke slik at det er isbjørner og isfjell overalt i Arktis. Derfor er det viktig å avmystifisere dette, og få frem at vi snakker om enormt store variasjoner. For eksempel bidrar Golfstrømmen til å gjøre norsk Arktis til noe helt annet enn hva som for eksempel er tilfellet med Arktis i Canada, sier Karlsen til egen nettside.

Han mener derfor det er viktig med forskning og å få ut fakta til folk.

– Meninger og beslutninger må fremmes på bakgrunn av kunnskap, ikke myter og unyanserte oppfatninger, sier han.

– Gode grunner til skepsis

Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet, sier at hun ønsker mer forskning på Arktis velkommen.

– Vi er helt enig med Industri Energi om at det er viktig med mer forskning på Arktis. Samtidig er det veldig ignorant å skulle avskrive all skepsis mot oljevirksomhet i dette området som kunnskapsløs, eller at det bare er basert på myter, sier hun.

Lundberg peker på at nettopp gjennom kunnskap har man gang på gang bekreftet Barentshavets sårbare økologi.

– I takt med det har vi også sett en stadig større kritikk av oljevirksomheten som i dag er i nordområdene. Enten det er fadesen Goliat, eller Riksrevisjonens knusende rapport om beredskap i nord.

– Derfor er det svært gode og kunnskapsbaserte grunner til å være skeptisk til oljevirksomhet i nordområdene, mener Lundberg.