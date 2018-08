Fagblad: Kameraer på brua som kollapset, viser at betongen sprenges bort fra stagene

Ifølge fagfolkene som undersøker den delvis kollapsede Morandi-brua i den norditalienske byen Genova, har det blitt funnet korrosjon og tegn på skader på stagene på den sammenraste delen av brua. Det skriver det britiske fagbladet New Civil Engineer som har sendt medarbeidere til Italia.

Stagene på brua var omstøpt med betong, og ifølge en av New Civil Engineers anonyme kilder viser bilder fra overvåkningskameraer på brua angivelig at betongen som var støpt rundt stagene sprenges av stagene i forkant av kollapsen.

«Jeg har hørt at bildene fra overvåkningskameraene på brua viser betong som spretter av stagene på grunn av de voldsomme kreftene etter at kablene på innsiden brast,» forteller kilden.

Opplysningen om at overvåkningsvideoene viser at stagene knekker, blir også nevnt av lektor Antonio Brencich ved universitetet i Genova, som også er medlem av den kommisjonen som skal prøve å finne årsakene til kollapsen.

«Det finnes fortellinger fra øyenvitner, samt videoer som peker i den retningen,» sa han fredag ifølge det italienske nyhetsbyrået Ansa.

Knekte stag var også hovedmistanken til professor Per Goltermann fra byggavdelingen ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Det har vært mistanke om at det kraftige regnet som traff brua i forkant av kollapsen, kunne ha underminert fundamentet til den kollapsede pylonen, men for tiden er det ifølge New Civil Engineer ikke mye som tyder på det.

Autostrade per l'Italia har fått frist til slutten av august til å dokumentere hvilke arbeider bedriften hadde satt i gang for å sikre stabiliteten til brua.

Dødstallet etter kollapsen var søndag oppe i 43 ifølge den italienske nettavisen Corriere Della Sera.

