Selvaag Bolig solgte totalt 435 boliger i 2023, til en samlet verdi av 2,58 milliarder kroner.

Det fremgår av en melding fra det børsnoterte eiendomsselskapet, med status for salg, igangsetting og boliger under utvikling i fjerde kvartal og gjennom 2023.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Vil du jobbe med offensive cyberoperasjoner?

Nettosalget i 2023, det vil si salg justert for selskapets eierandel i

samarbeidsprosjekter, endte på 359 boliger til 2,1 milliarder kroner.

Det er lavere enn nettosalget i 2022, som endte med 448 boliger.

– Salget har vært godt tatt i betraktning at boligmarkedet har vært

utfordrende i hele 2023, sier administrerende direktør Sverre Molvik i Selvaag Bolig i meldingen.

Selvaag Bolig ASA Selvaag Bolig er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger.

Selskapet utvikler boliger i vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Stockholm.

Selvaag Bolig er notert på Oslo Børs, med en markedsverdi på 3,1 milliarder kroner.

Avventende kjøpere

Boligutvikleren venter et fortsatt krevende marked for salg og bygging av nye boliger ut 2024, men at det vil bli vesentlig bedre enn i 2023.

– Boligbehovet er stort, og vi opplever god interesse, men boligkjøperne har vært avventende på grunn av renteoppgang, økte levekostnader og fordi bankene har vært mer restriktive med å gi finansiering, sier Molvik.

Ved utgangen av året hadde Selvaag 784 boliger under bygging og 95 usolgte boliger.

I Oslo har Selvaag per dags dato et boligprosjekt til salgs, Lille Løren Park med 80 ledige enheter av totalt 356 leiligheter.

Boligutvikleren igangsatte bygging av 275 boliger, ferdigstilt 744 boliger og overlevert 655 boliger til kjøper gjennom fjoråret.

Kvartalshopp på tampen av året

De tre første kvartalene av 2023 var traustere enn årets tre siste måneder, for da solgte boligutvikleren 99 boliger for totalt 602 millioner kroner – dobbelt så mange som i tilsvarende kvartal i fjor.

– Salget vårt i fjerde kvartal var vesentlig bedre enn på samme tid i fjor, sier Molvik.

Det ble igangsatt bygging av 130 boliger, 331 boliger ble ferdigstilt, og 276 boliger ble overlevert til kjøper.

Administrerende direktør Sverre Molvik i Selvaag Bolig sier boligutbyggeren er klar for å møte 2024 med om lag 400 boliger i salg og flere nye salgsstarter. Foto: Arash A. Nejad

– Rentebanen viser kutt i år og i de to påfølgende årene. I tillegg har byggekostnaden stabilisert seg på et nivå som vil gjøre det mulig å starte flere nye prosjekter. Vi er klare for å møte dette med om lag 400 boliger i salg og flere nye salgsstarter, sier Molvik.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Faktabasert styring av bygg kan gi stor verdi

Nettosalget – salg justert for selskapets eierandel i

samarbeidsprosjekter – endte på 88 boliger til 531 millioner kroner i fjerde kvartal.

Solgte enheter er inngåtte salgskontrakter med kunder i henhold til

Bustadoppføringslova i Norge og Bostadsrättslagen i Sverige.