Facebooks kryptovaluta bekymrer Datatilsynet

– Forretningsmodellen til Facebook går ut på å vite mest mulig om oss, for når de vet hva vi er interessert i, kan de selge målrettede annonseplasser, sier juridisk seniorrådgiver Tobias Judin i Datatilsynet.

– Derfor er det grunn til bekymring når Facebook lanserer en kryptovaluta. Foreløpig har ikke selskapet gjort nok for å berolige personvernmyndighetene, konstaterer han.

Facebook kunngjorde i juni planene om å lage kryptovalutaen libra, som blir ansett som en utfordrer til giganten bitcoin. Forventet lansering er i første halvdel av 2020.

Facebooks nye kryptovaluta Nettgiganten Facebook skal skape sine nye kryptovaluta libra sammen med 28 partnere. Målet er at antall partnere skal øke til 100 innen lanseringen neste år.

Med i libra-nettverket er kjente betalingsselskaper som MasterCard, Visa og PayPal. I tillegg deltar selskaper som eBay, Booking.com, Spotify og Uber.

I likhet med andre kryptovalutaer, som bitcoin og ethereum, skal libra bygges på blokkjede-teknologi.

En organisasjon med base i Sveits skal styre driften av valutaen og har ansvaret for å holde den stabil, samt å styre «trykkingen» av ny valuta. Ingen av selskapene i nettverket skal styre denne organisasjonen alene.

Valutaen skal være global og knyttes én-til-én opp mot et fond av tradisjonelle valutaer og verdipapirer hos ordinære sentralbanker. Slik ønsker man å unngå de voldsomme prissvingningene som har gjort flere andre kryptovalutaer uegnet som betalingsmiddel.

Parallelt med lanseringen av libra skal Facebook lage en digital lommebok kalt Calibra som skal kunne brukes til å lagre og sende valutaen på tvers av landegrensene.

Men reguleringsmyndigheter i en rekke land, også Norge, roper nå varsku.

– Datatilsynet følger utviklingen, og vi er også bekymret for personvernet. Spørsmålet er hvordan brukernes personopplysninger vil beskyttes og brukes. I verste fall vil selskapene bak valutaen få tilgang til finansielle data om brukerne, som de så kan kombinere med andre data de sitter på eller bruke til profilering, sier Judin.

– Det er viktig at dette ikke blir en honningkrukke for datainnhenting, og derfor etterlyser personvernmyndigheter over hele verden mer informasjon om hvordan personvernet skal varetas i praksis.

Internasjonale reaksjoner

For halvannen uke siden ga datatilsynsmyndigheter i EU, USA, Australia, Canada og Storbritannia i en felles uttalelse uttrykk for risiko knyttet til personvern i forbindelse med valutaen, skriver Financial Times.

Libra kan «på et øyeblikk bli ivaretaker av flere millioner menneskers personlige opplysninger», het det.

I offentlige uttalelser om personvern har Facebook og Calibra ikke gitt tilstrekkelig detaljert informasjon om hvilke systemer som vil komme på plass for å sikre og beskytte personlige opplysninger, ifølge reguleringsmyndighetene.

De er «overrasket og bekymret» over at disse spesifikke opplysningene fortsatt ikke er tilgjengelige, heter det.

Facebook har de siste årene fått kritikk for håndteringen av personvern, og toppsjef Mark Zuckerberg har lovet en ny retning for det sosiale nettverket, bygget rundt mindre grupper, private meldinger og betalinger.

– I tråd med lovverk

Valutaen skal være regulert og i tråd med lokalt lovverk i markedene den er til stede i, både med tanke på svindel, hvitvasking og andre mulige utfordringer, ifølge Calibra-ledelsen.

Informasjonen som ligger i Calibra-systemet, skal holdes strengt atskilt fra sosiale data hos Facebook og vil ikke bli brukt til skreddersydd markedsføring, ifølge selskapet.

