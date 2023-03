Dette ifølge undersøkelsen Elbilmonitor, som Norstat gjennomførte for NAF i januar. Det er bare 14 prosent som tror man når regjeringens mål om at det kun skal selges nullutslippsbiler i 2025.

Av de spurte er det elbilistene som er mest positive. 17 prosent av disse tror målet vil nås, mot 11 prosent av dem som ikke eier elbil.

– Dette er svært lave tall. Vi leser dette som at folks syn på elbil påvirkes av regjeringens nylige kutt i elbilfordelene. Folk er sensitive for endringer i avgiftene, og nå er det kommet nye og økte avgifter på kjøp av både nye og brukte elbiler, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, i en pressemelding.

Færre elbilfordeler

Det har blitt gjort en rekke endringer i elbilfordelene de siste årene. Tidligere var det gratis bompassering, gratis parkering på kommunal parkeringsplass, fri tilgang til kollektivfelt, gratis ferge og praktisk talt null årsavgift.

Disse har gradvis blitt delvis faset ut, men den største endringen var delvis gjeninnført moms og en ny vektavgift som kom 1. januar i år. I tillegg kommer en ytterligere økning i andelen av full pris elbiler kan betale i bomringer i byer.

– Kan bremse elbilsalget

– Folk har merket at regjeringen er i ferd med å fjerne elbilfordelene, og økte avgifter kan være med på å bremse elbilsalget, sier Sødal.

Dette ser ikke ut til å ha lagt noen stor demper på folks appetitt på elbil. Fire av fem nye biler var elbiler i 2022. I januar og februar i år var elbilandelen av nye personbiler 79,8 prosent, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken.

Dette er imidlertid registreringstall, ikke salgstall. Altså i stor grad biler som sannsynligvis er bestilt i 2022. Hvordan avgiftene påvirker salget, får vi trolig en indikasjon på litt lenger ut i året.

NAF advarer regjeringen mot å kutte ytterligere i elbilfordelene og tror at økte avgifter vil bremse elbilsalget. Selv om elbiler i seg selv har lavere driftskostnader, tror de at fordelene fremdeles er viktige for muligheten til å nå 2025-målet.