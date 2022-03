F-35C-flyet er hentet opp etter 37 dager på 3780 meters dyp

US Navy har lyktes med å heve vraket av et F-35C-fly som havnet i sjøen etter en mislykket landing på hangarskipet USS Carl Vinson.

– Flyet ble hentet opp onsdag 2. mars fra om lag en dybde på om lag 12.400 fot (cirka 3780 meter), opplyser den amerikanske marinen i ei pressemelding.

Ulykken skjedde 24. januar mens hangarskipet befant seg i Sørkinahavet. Lekkede videoopptak viser at flygeren skyter seg ut mens flyet sklir av dekk. Ingen liv gikk tapt, men sju ble skadet.

Norsk design

Hevingsoperasjonen ble gjennomført i samarbeid mellom U.S. 7th Fleets Task Force (CTF) 75 og en organisasjon kalt Supervisor of Salvage and Diving (SUPSALV) underlagt Naval Sea Systems Command (NAVSEA).

Fartøyet, som var innleid fra Ultra Deep Solutions i Singapore, var DSCV Picasso som er designet av Marin Teknikk AS på Gurskøy.

DSCV Picasso til kai i Okinawa i Japan 20. februar i forkant av hevingsoperasjonen. Foto: US Navy

Ifølge US Navy benyttet de en av sine egne fjernstyrte undervannsroboter (ROV) av typen CURV-21 til å feste spesialtilpassede løfteliner til kampflyet, før skipets krankrok ble senket ned til havbunnen og fikk hevet vraket.

Det skal nå leveres til en «nærliggende» militærbase slik at det kan brukes i den pågående undersøkelsen av ulykken.

Større og tyngre

US Navy understreket at både hangarskipet og flyene opererte som normalt igjen kort tid etter ulykken. Det indikerer at de ikke mistenker at en eller annen iboende teknisk feil eller svakhet ved flytypen medvirket til ulykken.

Dette var første F-35C, det vil si hangarskipvarianten (CV), som gikk tapt. Sammenlignet med F-35A, som Norge har 34 av så langt, er det flere godt synlige forskjeller på F-35C.

ROV-en CURV-21. Foto: US Navy

Både vingene, som er foldbare, og de horisontale styreflatene bak er større. For å tåle belastningen av katapult og bremsewire er det forsterkninger i struktur og understell. Tomvekten er 2,5 tonn større enn på F-35A.

Sør-Korea gjenopptar F-35-operasjoner

Ulykken på USS Carl Vinson var det sjette totalhavariet med F-35 totalt.

Storbritannia har mistet et F-35B, Japan har mistet et F-35A i den eneste fatale ulykken, det amerikanske marinekorpset har mistet to F-35B og det amerikanske flyvåpenet har mistet et F-35A.

Det er fortsatt uklart hvorvidt et koreansk F-35A skal føyes til denne lista eller om det kan repareres. Det måtte buklande tirsdag 4. januar i år, da understellet sviktet etter en såkalt «bird strike».

Undersøkelsen ble ferdigstilt denne uka, ifølge nyhetsbyrået Yonhap, og her ble de foreløpige funnene bekreftet. Det var en ørn på rundt 10 kg som gikk inn i det venstre luftinntaket og deretter videre til våpenrommet der det ble gjort skade på hydraulikk og strømforsyning som igjen første til at landingshjulene ikke lot seg felle ut.

Sør-Korea har hatt sine 32 F-35A på bakken i to måneder, men planen er å sette dem i drift igjen over helga.