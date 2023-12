Evakuering på NTNU: Undersøker årsaken til kjemikalielekkasje

– Var dette et hendelig uhell med materialsvikt i kolben, eller ble det gjort feil under gjennomføringen? Det er spørsmål vi vil undersøke nå, sier dekan Olav Bolland på fakultetet for ingeniørvitenskap på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Nødetatene ble tirsdag tilkalt til campus Gløshaugen i Trondheim etter at en laboratoriekolbe som inneholdt fem liter kjemikalier fikk en sprekk og begynte å lekke. Politiet i Trøndelag meldte klokken 14.00 på X/ Twitter at brannvesenet var på stedet og jobbet med å få kontroll på lekkasjen.

Full evakuering

Tirsdagens hendelse førte til at hele universitetsbygget på Gløshaugen i Trondheim ble evakuert, og en ansatt ble sendt til sykehus for helsekontroll, forteller Bolland.

Dekan på fakultetet for ingeniørvitenskap, Olav Bolland sier de nå gjør videre undersøkelser for å finne alle detaljene på hva som skjedde når det oppsto en lekkasje i et laboratorie på NTNU tirsdag.. Foto: Thor Nielsen

Kjemikaliene var blandet sammen og i ferd med å varmes opp da de to NTNU -ansatte oppdaget lekkasjen i kolben. Senere kom også to andre ansatte til, og ble eksponert for kjemiblandingen, forteller dekanen. Hensikten med arbeidet var å lage et belegg som skal fungere som beskyttelse på forskjellige materialer, forteller han.

– Kolben, av en eller annen grunn som jeg ikke har fått klarlagt ennå, den sprakk og fikk et hull. Noe av denne væsken lakk ut i avtrekkskapet, ser Bolland.

Ingen giftig blanding

Kjemiblandingen besto av fortynningsmiddelet etylenglykol, som utgjør 95 % av blandingen, nikkel (II) hydroksyd (Ni (OH) 2 )og kobolt(II)hydroksid (Co(OH) 2 ).

Universitetet har nå konkludert med at skadepotensialet ikke var stort denne gangen, men ønsker likevel å ta lærdom av det som har skjedd.

– Det er et avvik. En kjemikaliebeholder som sprekker har i noen sammenhenger et stort skadepotensial. Her skal vi ha en gjennomgang på hva som gikk galt, sier Bolland.

Han sier de har gode rutiner for slike hendelser, med både egne risikovurderinger knyttet til gjennomføringen av laboratoriearbeid, og en beredskapsplan med ansvarsforhold som beskriver hvordan en nødsituasjon skal håndteres.

Ikke første gang

Dette er ikke første gang nødetatene har blitt tilkalt til campus, bekrefter dekanen.

– Vi har en del utrykninger til Gløshaugen. Det er først og fremst brannalarmer. Men det har også vært avvik eller uhell knyttet til kjemikalier, sier Bolland.

Ifølge universitetet har ikke politiet tenkt å etterforske saken videre, men det er opprettet en undersøkelsessak. Den ansatte som ble sendt til St. Olavs hospital er også fulgt opp, og er tilbake på jobb.

– Der har vi hatt en egen oppfølging mot vedkommende. Det er en hendelse som setter en støkk i en når det blir en utrykning med nødetater som kommer og man blir bedt om å dra til sykehuset. Det var litt overveldende der og da, men i dag er vedkommende tilbake på jobb og det er normalisert, sier dekan Olav Bolland.