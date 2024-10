– Jeg har gjort en ny stor beslutning i livet mitt, nemlig at jeg skal runde av i Fornybar Norge ved utgangen av februar 2025, skriver Haga i en melding til de ansatte i Fornybar Norge, ifølge Europower.

Fornybar Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon for fornybarnæringen som er tilsluttet arbeidsgiverorganisasjonen NHO.

Den tidligere SP-lederen har lagt ved en kopi av meldingen hun har sendt til styreleder Steffen Syversen der hun sier opp sin stilling som administrerende direktør fra 1. mars 2025.

«Vi er kommet langt i å utvikle Fornybar Norge. Det er jeg stolt av. Vi har samlet viktige deler av fornybarnæringa og etablert organisasjonen som en solid og viktig aktør ikke minst i det politiske miljøet - i regjering og på Stortinget», begynner Haga sin melding til Syversen.

«Dette er avgjørende for å sikre gode rammebetingelser for næringa og å unngå uheldige politiske vedtak. Fornybar Norge er også respektert som en sentral landsforening i NHO.»

Ønsker mindre personalansvar

«Når jeg ønsker å slutte er det fordi jeg er 65 år og ønsker et liv uten like mye ansvar generelt og personalansvar spesielt. Jeg er så heldig at jeg har andre muligheter», skriver Haga videre.

Hun legger til at organisasjonen står overfor et nytt kapittel når ansatte og medlemmer i Solenergiklyngen skal innlemmes fra 1. januar 2025.

«Prosessen vil være godt forberedt, men det er viktig at den som skal lede organisasjonen gjennom dette kan håndtere integreringen og innrette organisasjonen slik vedkommende mener er riktig med nye ansatte og nye medlemmer.»