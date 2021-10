Europeiske og britiske gasspriser stiger med mer enn 25 prosent

På TTF-markedet i Nederland steg prisen til over 145 euro per mwh, mens prisen i Storbritannia steg til over 347 pence per enhet. Den nederlandske og britiske prisen brukes gjerne som et standardmål for markedsprisen på naturgass.

Prisene var i tidligere handel helt oppe i henholdsvis 162 euro per mwh og 407 pence per enhet.

– Det er panikk og frykt nå som vinteren er like rundt hjørnet, sier analytiker Carsten Fritsch til AFP.

En megler sier til nyhetsbyrået Reuters at prisene er «helt ville».

Ringvirkninger

Lite vind og kaldere vær i prognosene er en delvis forklaring på prishoppet. Men det handler også om bekymring for forsinkede gassleveranser.

– Utilstrekkelige lagernivåer før vintersesongen ligger bak frykt for en inflasjonstopp og økte priser for forbrukerne, sier Walid Koudmani, analytiker i X-Trade Brokers (XTB).

– Forsyningsproblemene kan føre til økte brenselspriser i vintermånedene, noe som igjen kan sinke den økonomiske innhentingen og påvirke markedene negativt, sier han.

Budkrig

Råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB sier til E24 at Europa og Asia nå kjemper intenst for å sikre seg gassforsyninger før vinteren.

– Det er en global budkrig i oppløpet til en mulig kald vinter. Dette er ikke bare en europeisk krise, det er en global situasjon, sier han.

Ifølge Financial Times handles gassen nå til et prisnivå som tilsvarer godt over 200 dollar per fat olje. Prisøkningen betyr også kraftig øket inntjening for norske gassprodusenter – og den norske stat.